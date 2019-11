Rocio Munoz Morales, morto il cane/ Ultimo saluto a Pinchito: “Il mio cuore è triste”

Brutto lutto per la bellissima Rocio Munoz Morales. La compagna di Raoul Bova, dopo 12 anni di amore ha perso il suo adorato Pinchito. Il dolcissimo chihuahua è andato via, accompagnato anche dalle sue parole d’amore. Su Instagram l’attrice spagnola ha postato uno scatto insieme, scrivendo: “Avevo tantissima paura che arrivasse questo momento. E ora il mio cuore è infinitamente triste… Pinchito quante cose abbiamo condiviso in questi 12 anni insieme, una vita. Siamo stati veri colleghi d’avventura, ovunque e sempre insieme. Ma sono felice per tutto l’affetto che ci siamo regalati in questi anni, sono felice perché sei arrivato nella nostra famiglia e tutti ti abbiamo sempre curato e coccolato”. Il piccolo amico a quattro zampe aveva un rapporto speciale anche con le figlie di Rocio: “sono molto felice che tu abbia conosciuto Luna e Alma, e le abbia così tanto protette, “le tue sorelline”. Mi mancherai tantissimo, mi piange il cuore, ma ho l’anima piena di tutti i momenti vissuti insieme, quanti ricordi, quanti momenti nel quale la solitudine non era solitudine perché’ c’eri tu con me”.

Rocio Munoz Morales, è morto il suo chihuahua: l’ultimo saluto a Pinchito

Rocio Munoz Morales continua con il suo messaggio di saluto al suo piccolo amico a quattro zampe: “Mi fa tanta tristezza e fatica doverti salutare, ma so che i nostri cuori saranno legati a vita. Hasta siempre mi Pinchito. Te querré toda la vida. Tu mamá humana”. Tanti i messaggi di stima e affetto per la compagna di Bova: “Rocio un abbraccio forte”, “Non oso immaginare il dolore ma pensa a tutte le cose belle che avete condiviso insieme. Un abbraccio”, “So cosa vuol dire, un forte abbraccio”. “È un dolore troppo atroce… buon ponte cucciolo. Un abbraccio Rocio”. Di recente l’attrice e il compagno sono stati paparazzati tra le pagine di Diva e Donna. Si parla delle nozze prossime e intanto la coppia ha colto l’occasione per festeggiare il primo compleanno della secondogenita Alma, in un ristorante torinese. Insieme a loro anche la piccola Luna, 4 anni a dicembre.

