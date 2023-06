Rocìo Munoz Morales, morto il papà Manuel/ Il toccante addio su Instagram: “Per sempre nel mio cuore”

Manuel, il papà di Rocìo Munoz Morales, è morto: il triste annuncio

Un grave lutto ha colpito l’attrice Rocìo Munoz Morales. Suo padre Manuel è morto e la compagna di Raoul Bova lo ha annunciato con parole semplici ma commosse su Instagram: “Por siempre en mi corazón papá. Descansa En PazPor siempre en mi corazón papá. Descansa En Paz” (Per sempre nel mio cuore, papà. Riposa in pace).

Un grande dolore per l’attrice, che all’ultimo saluto al papà ha aggiunto ha aggiunto una foto in cui tiene la mano dell’uomo. Nel mese di marzo, l’attrice aveva raccontato il momento difficile che stava vivendo perché da un mese il papà combatteva tra la vita e la morte: “Papà, da un mese stai, anzi stiamo, perché non sei solo, combattendo per la vita, lottando con tutte le tue e le nostre forze. E posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… Ti amo.” aveva scritto.

Rocìo Munoz Morales, il rapporto con papà Manuel e l’amore per la famiglia

Rocìo Munoz Morales ha spesso parlato dell’amore e del forte legame alla famiglia. Anche su Instagram, dove spunta un post, sottolineato da Vanity Fair, in cui l’attrice scrive: “Non parlo spesso di loro… Sono una parte preziosa della mia vita, ma oggi sentivo di farlo. Loro sono i PROTAGONISTI della mia vita… Sono la mia famiglia. La mia famiglia d’origine. Mio padre Manuel, al centro; (riconoscibile tra tutte le sue donne) un uomo all’antica, con un grande cuore e per il quale il rispetto è un valore importantissimo. Mia madre Mª Pilar, il mio angelo, un esempio immenso come donna e come mamma. Non si lamenta mai, non chiede mai niente, lei ci ha insegnato quanto in amore sia importantissimo dirsi ti amo, ti voglio bene, abbracciarsi e baciarsi. Mia sorella maggiore Pilar, a fianco a me, abbiamo 15 anni di differenza ma una complicità fuori dal comune, lei forse è la più introversa di tutti, ma è di una generosità rara.”

