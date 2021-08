Rocio Munoz Morales/ “Prima di Raoul Bova stavo con un uomo che mi ha annientata”

Rocío Muñoz Morales è la compagna di Raoul Bova da quasi 10 anni. La coppia di attori ha avuto due figlie: Luna, nata nel 2015, e Alma, nata nel 2018. In questi giorni, la bella attrice spagnola è al cinema nel film horror “They Talk” di Giorgio Bruno, in cui interpreta la moglie di un suicida, incinta e sospettata di aver ucciso il marito. Per questo ruolo ha subito una vera e propria trasformazione fisica: “La mia Amanda è una donna sofferente, si abbandona alle ossessioni, impazzisce”, ha raccontato a Candida Morvillo per “F”. Per interpretare questo personaggio, Rocío è andata a cercare nel suo passato quei momenti in cui aveva meno controllo sulla sua emotività: “Quando il malessere vinceva, dove tutto era buio e pensavo: ci sarà solo buio. Dopo, nella vita, ho imparato a essere positiva, ma ho avuto momenti difficili: per quanto sappiamo la teoria, tradurla in pratica è altra cosa”.

Rocío Muñoz Morales: “Vivevo a testa bassa per un uomo”

Rocío Muñoz Morales ha confessato che quel momento di buio era dovuto alla relazione che stava vivendo: “Stavo con un ragazzo che mi faceva stare male, ma non riuscivo ad allontanarmi. Non guardavo più la luce, il sole, il cielo. Guardavo solo per terra. Vivevo a testa bassa. Sono stati anni di grande dolore, di annientamento”. All’epoca l’attrice spagnola aveva solo 19 anni e il suo compagno era un attore molto affascinante: nemmeno quando l’ha trovato a letto con un’altra è riuscita ad andarsene. Sul set di “Immaturi – Il viaggio” Rocío ha conosciuto Raoul Bova: “Raoul è l’uomo della mia vita: l’ho capito col tempo e lo capisco tutti i giorni ancora adesso. Piano piano, abbiamo scoperto tante cose in comune: l’educazione simile, le famiglie simili… La sua anima somiglia alla mia. Io sono innamorata, ma anche molto fiera del mio uomo. Ho stima di lui e lui di me”, ha detto sulle pagine di “F“.

