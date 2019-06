Rocio Munoz Morales/ “Raoul Bova? Lo amo! Ci sposeremo quando nessuno se lo aspetta”

Dimenticate i giorni di crisi o di presunta crisi perché tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova va tutto a gonfie vele e, come se non bastasse, sembra proprio che i due presto si diranno sì all’altare. Ad alzare il velo su questa novità è la stessa attrice che si racconta al settimanale Grazia parlando di futuro, amore e famiglia ma, soprattutto, colui che tiene tutto insieme, l’uomo che l’ha conquistata e che lei ama alla follia, Raoul Bova. Proprio il sentimento che li lega le ha permesso di sopportare critiche e problemi che sono arrivati con la nascita del loro amore, quando il loro rapporto è venuto a galla, ed è la stessa attrice a raccontare: “Lo amo perché è bello dentro. Di uomini seducenti e gentili è pieno il mondo ma per essere felici bisogna sceglierne uno che abbia un’anima bella. Come il mio. All’inizio è stato tutto molto complicato. Faticavo a capire tutta l’attenzione che si era scatenata intorno a noi. A salvarmi è stato il sentimento fortissimo che mi lega a Raoul“.

DALLA PRESUNTA CRISI AL MATRIMONIO

Anche riguardo al loro ruolo in famiglia e sul futuro non ha dubbi. Tra lei e Raoul Bova a portare i pantaloni in casa è proprio l’attore visto che tutte le decisioni le prendono insieme visto che non è lei che decide per tutti, anzi: “Lui mi protegge, mi sostiene, divide con me le gioie e le fatiche della famiglia”. Rocio Munoz Morales non è certo una donna che ha bisogno di aiuto nelle scelte importanti della sua vita ma vuole comunque avere degli stimoli e dei consigli e spesso questi arrivano proprio dal suo compagno, lo stesso che lei vuole portare all’altare: “Magari ci sposeremo quando nessuno se lo aspetta più. Raoul è capace di sorprendermi”. La bomba è stata ormai lanciata e adesso tutti dovranno stare con gli occhi ben puntati sulla coppia che, da un giorno all’altro, potrebbe sposarsi. Per il momento Rocio è impegnata dal 30 giugno al 6 luglio nei panni di madrina della 65ª edizione del Film Festival di Taormina, in provincia di Messina, quindi per adesso il periodo dovrebbe essere scongiurato.

