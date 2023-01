Rocío Muñoz Morales: “Sono una giornalista mancata”/ “Ho studiato per 3 anni, poi…”

Rocío Muñoz Morales è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 8 gennaio 2023. L’attrice, dolce metà di Raoul Bova, ha descritto il frangente personale che sta attraversando: “Per me è un periodo felice, di luce, che coincide con un momento di serenità interiore, di maturità. Ho un po’ trovato la donna che qualche anno fa volevo essere. Sembra che tutto accada in maniera molto naturale. I percorsi non si fanno da soli, anzi: contano molto le persone che hai accanto a te nei momenti di fragilità, in quanto ti possono indicare le strade da percorrere”.

ROCÍO MUÑOZ MORALES: “SONO UNA MANCATA GIORNALISTA”

Rocío Muñoz Morales ha aggiunto di amare molto le rappresentanti del gentil sesso: “Mi è toccato vivere nel corpo di una donna, ho due figlie femmine e ho una grande stima per le donne. Credo non sia facile essere donna, nemmeno al giorno d’oggi, ma è una cosa meravigliosa. Avere un esempio positivo vicino come quello di mia madre è bellissimo. Stimo le persone che hanno un’anima forte, che hanno un’anima bella”. Infine, una rivelazione da parte dell’attrice: “Sono una mancata giornalista, in quanto ho studiato giornalismo per tre anni, poi è subentrata la recitazione ed era impossibile conciliare le due cose. Tuttavia, mi è sempre piaciuto scrivere e ho mantenuto questa passione inalterata”.

