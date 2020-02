Rocky 5/ Video, su Tv8 il quinto capitolo della saga con Sylvester Stallone

Rocky 5 va in onda su Tv8 oggi, lunedì 10 febbraio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1990 negli Stati Uniti d’America che rappresenta il quinto capitolo della memorabile saga cinematografica dedicata al personaggio del pugile italo-americano Rocky Balboa. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica United Artist con la regia di John G. Avildsen mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati da Sylvester Stallone. Il montaggio della pellicola è stato reali realizzato dallo stesso regista in collaborazione con Robert A. Ferretti e Michael N. Knue, le musiche della colonna sonora sono state composte da Bill conti mentre la scenografia porta la firma di William J. Cassidy. Nel cast oltre al principale protagonista Sylvester Stallone sono presenti altri attori piuttosto famosi tra cui Tommy Morrison, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Richard Gant e Burgess Meredith.

Rocky 5, la trama del film

Rocky Balboa dopo aver vendicato l’onore e il ricordo del suo grande amico Apollo Creed battendo in terra rossa il forte pugile Ivan Drago è tornato in America insieme a sua moglie per riprendere la sua vita di sempre. Naturalmente prima di dedicarsi alla famiglia decide di Indire una conferenza stampa nel corso della quale annuncia il suo ritiro definitivo dalle scene del pugilato il che renderà il titolo di campione del mondo dei pesi massimi vacante. Durante la conferenza stampa si fa avanti un manager del mondo del pugilato il quale gli propone di organizzare un incontro con un suo nuovo talento mettendo in palio una cifra piuttosto importante. Tuttavia Rocky aveva giurato a se stesso e alla sua famiglia che incontro con Ivan drago sarebbe stata l’ultima esperienza nel mondo del pugilato per cui ringrazia il manager per l’offerta generosa avanzata ma si vede costretto a rifiutare.

Purtroppo pochi giorni più tardi il celebre pugile italo-americano dovrà ricredersi su questo genere di decisione in quanto scoprirà che la moglie erroneamente aveva firmato un documento al proprio commercialista attraverso il quale lo aveva autorizzato ad effettuare degli investimenti borsistici. Purtroppo gli investimenti si sono rivelati sbagliati per cui il povero Rocky Balboa si ritrova così senza neppure un soldo. Allora vorrebbe ritornare sul ring ma dopo un’attenta analisi medica si scopre che ha riportato dei danni cerebrali che metterebbero in grave rischio la sua vita con un solo colpo subito alla testa. Così Rocky si vede costretto nel mettere in vendita all’asta tutti i suoi beni per ripagare i debiti contratti dal commercialista ed inoltre si occupa del proprio figlio al quale dà tutto il proprio sostegno del caso.

Inoltre inizia a lavorare nel mondo della boxe nelle vesti di allenatore ed in particolar modo prendendo con se un giovane e talentuoso atleta che vorrebbe portare fino alla conquista del titolo di campione del mondo magari proprio scontrando il pupillo di quel manager che nel frattempo è riuscito nell’impresa di accaparrarsi il titolo vacante di campione del mondo.

