ROCKY/ Video e streaming del film con Sylvester Stallone (13 gennaio 2020)

Rocky è un film cult sul quale Sylvester Stallone ha creato una saga che va ancora avanti oggi. Il personaggio ha fatto storia e ha impressionato anche i puristi della boxe che ci hanno trovato dentro diverse situazioni interessanti oltre alle giuste motivazioni di chi ama questo sport. Ma Rocky è anche molto altro perché arriva dritto al cuore anche di chi non ha una stretta passione per questo sport, perché fa risuonare da ogni suo poro grande emozione e grandissima voglia di portare al pubblico un sentimento forte e ben chiaro. Sono stati tanti gli emuli, ma nessuno nella storia del cinema è riuscito nemmeno ad avvicinarsi.

Rocky, il film cult con Sylvester Stallone

Rocky va in onda su Tv8 oggi, lunedì 13 gennaio, dalle ore 21:30. Una pellicola cult che di fatto è il primo capitolo di una lunga Saga cinematografica realizzata nel 1976 negli Stati Uniti d’America per la regia di John G- Avildsen mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati realizzati e sviluppati da Sylvester Stallone che è anche il principale protagonista. Le musiche di questo film sono state composte da Bill Conti, la scenografia invece porta la firma di Bill Cassidy e nel cast sono presenti oltre al principale protagonista Sylvester Stallone tanti altri volti noti del cinema mondiale tra cui Tharia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David e Joe Spinell.

Rocky, la trama del film

In Rocky ci troviamo nella città di Philadelphia nell’anno 1975 con un italo-americano di nome Rocky Balboa che cerca di diventare senza alcun esito un pugile professionista. Ormai giunto alla soglia dei 30 anni di età si rende conto come i suoi sogni siano destinate a rimanere tale per cui decide di fare qualche lavoretto extra per poter tirare avanti nella vita. In particolare diventa una sorta di picchiatore e viene chiamato all’occorrenza da alcuni boss della zona per indurre alcuni creditori nel dare quanto dovuto. Una vita che attualmente non trova neppure l’approvazione del suo vecchio allenatore Mikey il quale praticamente lo caccia fuori dalla sua palestra facendogli presente come non diventerà mai un campione se non concentra tutti i suoi sforzi e le sue energie sul ring.

Tuttavia la vita saprà essere benevola con Rocky Balboa ed ossia mentre il pugile porta avanti una difficile relazione sentimentale con Adriana sorella del suo migliore amico Paulie, in maniera quasi clamorosa il campione del mondo Apollo Creed della categoria dei pesi massimi decide di organizzare un incontro per festeggiare la ricorrenza del bicentenario degli Stati Uniti d’America nel quale ha deciso di mettere in palio il suo prestigioso titolo mondiale. Purtroppo nelle settimane che precedono l’incontro il pugile che avrebbe dovuto affrontare Apollo Creed riporta un terribile incidente che non mi permetterà di recuperare ha tempo per incontro.

Apollo Creed seppur fortemente sconsigliato dal suo allenatore decide di scegliere proprio Rocky Balboa. Avrà inizio così l’incredibile avventura di questo pugile italo-americano il quale di colpo ritroverà fiducia nei suoi propri mezzi e soprattutto nel suo vecchio allenatore che lo preparerai in maniera impeccabile per questo incontro che gli cambierà per sempre la vita anche se in realtà lo vedrò soccombere ai punti. Una storia straordinaria che avrà tante sfaccettature anche dal punto di vista sociale.

