Rod Stewart arrestato a Capodanno/ Scazzottata con buttafuori e pugno al petto

Rod Stewart durante la notte di Capodanno ha iniziato il 2020 con qualche piccolo problema. Il musicista che spegnerà 75 candeline esattamente tra 5 giorni, è stato arrestato in Florida dopo essersi scazzottato con un buttafuori di un locale. Una volta innescato il litigio, si è messo in mezzo anche il 39enne Sean, figlio della rockstar britannica. La notizia è stata resa nota e diffusa proprio in queste ultime ore. I due, immediatamente rilasciati, corrono il rischio di passare fino a un anno di carcere negli Stati Uniti. Ma cosa è successo in dettaglio? La sera della Vigilia, la famiglia Stewart aveva deciso di prendere parte ad una serata a tema “James Bond” per attendere in allegria il nuovo anno. Recandosi al Breakers Resort di Palm Beach, dove stavano trascorrendo una vacanza, hanno tentato di accedere al party nonostante non avessero alcun invito. Quando il figlio ha cominciato a discutere con il buttafuori, sarebbero incominciati i problemi.

Rod Stewart arrestato la notte di Capodanno dopo una scazzottata

Secondo la versione della famiglia di Rod Stewart, il buttafuori sarebbe stato aggressivo con Sean, scatenando, quindi, la reazione di difesa. La star quindi, ha colpito l’uomo con un cazzotto in pieno petto. In base al racconto della polizia invece (che ha già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza), sarebbero stati il cantante e il figlio ad accendere la miccia, scatenando un diverbio poi sgorgato nel pugno. Di recente, proprio Rod intervistato dal programma BBC Reel Stories, ha svelato per quale motivo partecipava alle marce contro la guerra degli anni Settanta: “Solo per portarmi a letto le donne. Andavamo alle marce organizzate dalla Campaign for Nuclear Disarmament, ma io lo facevo per scopare. Della guerra non mi importava nulla. Era solo ribellione, nient’altro”. Durante le manifestazioni in più: “Dovevi puzzare. Eri costretto a indossare dei pantaloni di velluto per mesi, fino a farli diventare maleodoranti. Non ci si cambiava le mutande” “Era una cosa disgustosa”, ha aggiunto.

