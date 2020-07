Rodrigo Alves oggi è Jessica/ L’ex Ken Umano: “vorrei essere madre di un figlio”

Rodrigo Alves, l’ex Ken Umano, da diversi mesi ha fatto coming out dichiarando di sentirsi donna. Una rivelazione che l’ex concorrente del Grande Fratello ha messo in pratica sottoponendosi ad un intervento di transizione che ha realizzato il suo sogno di diventare donna. Addio quindi al Ken Umano che oggi ha le sembianze di Barbie. Un cambiamento importante per il personaggio televisiva di origine brasiliana che proprio nel salotto di Barbara D’Urso ha presentato il suo nuovo corpo e la sua nuova faccia. L’ex Ken Umano, infatti, si è sottoposto ad un intervento non solo fisico, ma anche di femminilizzazione facciale che l’hanno portato a diventare Roddy. A distanza di qualche mese però Rodrigo ha annunciato il suo nuovo nome: Jessica Alves, ma anche di essere pronta a diventare mamma. Proprio così, dopo un lungo percorso di analisi e un lungo intervento di chirurgia, Jessica è pronta a realizzare un altro sogno nel cassetto: quello di costruirsi una bella famiglia. Intervista dal The Morning, la Barbie ha dichiarato: “essere una donna è nella mia anima, nella mia essenza e nel mio cervello”.

Rodrigo Alves oggi si chiama Jessica e sogna un figlio

Non solo Jessica Alves, come oggi ha deciso di farsi chiamare, ha aggiunto: “non ho ancora organi femminili ma non mi sento meno femminile di qualsiasi altra donna, i miei desideri e i miei sentimenti di essere umano dovrebbero essere rispettati. Negli ultimi 36 anni ho vissuto una grande vita in cui tutto doveva essere perfetto e splendido, ma poi mi sono reso conto che stavo invecchiando e che era tutto falso, che dovevo uscire allo scoperto e così ho lasciato cadere la maschera”. L’ex Ken Umano Rodrigo Alves ha condiviso con il pubblico alcuni aneddoti sulla sua vita privata portando alla luce anche cose finora mai dette. “Ero molto infelice, dovevo andare verso la transizione o morire” – ha dichiarato la Barbie umana – “non c’era una terza via. Devo ancora effettuare due o tre interventi per completarla, dopo giuro che smetterò con le operazioni chirurgiche”. Nel futuro dell’ex Ken Umano quindi ci sono ancora un paio di operazioni chirurgiche per il cambio sesso, ma anche un grande sogno nel cassetto. “Adesso sono cambiate molte cose. Cosa desidero per il mio futuro? Vorrei tanto essere una madre e avere un figlio. Mi immagino mentre mi prendo cura di questo piccolo e sto con qualcuno che mi ama per quello che sono e che ama nostro figlio”. Un sogno comprensibilissimo quello di Jessica pronta a vivere finalmente la sua vita da donna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA