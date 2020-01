Rodrigo Alves si è operato al seno/ Protesi mammarie per l’ex Ken Umano

Rodrigo Alves è diventato “Barbie”. Il “Ken Umano”, così come veniva soprannominato fino a poco tempo fa l’opinionista di vari programma di Barbara D’Urso, è volato in Turchia dopo l’annuncio a “Live” domenica sera. Si è quindi sottoposto ad un intervento chirurgico attraverso cui gli sono state inserite due protesi mammaria, divenendo così più femminile. Una scelta che ha sorpreso quella di Rodrigo, in quanto lo stesso aveva speso circa 500mila dollari in 58 differenti interventi per assomigliare al partner della Barbie, il noto giocattolo della Mattel, ed ora sembrerebbe essere tornato suoi suoi passi. La cosa certa è che Alves ha già fatto la prima uscita pubblica, e lo stesso è stato avvistato questa settimana in quel di Milano per la Fashion Week; uno scatto che il britannico ha pubblicato sulla propria pagina Instagram, e in cui si possono notare anche due ragazzi che lo guardano decisamente sorpresi, forse dopo averlo riconosciuto.

RODRIGO ALVES E LE DICHIARAZIONI A LIVE: “MI SONO SEMPRE SENTITA DONNA”

Molti sono stati coloro che sui social network hanno criticato la decisione di Rodrigo di sottoporsi a dei nuovi interventi chirurgici, mettendolo anche in guardia dalla pericolosità delle operazioni, ma Alves ha proseguito per la sua strada, convintissimo della sua nuova trasformazione. Pochi giorni fa, durante la sua ospitata a “Live – Non è la D’Urso”, aveva infatti esternato il suo profondo desiderio di diventare donna: “Mi sono sempre sentita una donna…Negli ultimi tempi, a Londra, giravo per casa vestita con abiti femminili, le scarpe col tacco e mi truccavo, anche solo per stare sul divano a guardare la televisione da sola…Io non ho mai voluto essere il “Ken umano”, siete voi che mi avere ribattezzato così”. Rodrigo ha aggiunto che a breve si farà rimuovere completamente gli organi genitali, per completare la trasformazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA