Rodrigo Rodry Alves: “da piccolo giocavo con le Barbie”/ “Ora gioco con me stessa…”

Rodrigo Alves, in quarantena per l’emergenza coronavirus chge ha ormai sconvolto le abitudini di tutti i paesi del mondo, su Instagram, mostra come trascorre le sue giornate. L’ex Ken umano, diventato ormai una Barbie, solo in casa, ha deciso di sperimentare un nuovo look da sfoggiare quando la quarantena finirà e si potrà tornare a condurre una normale vita social. Sul suo profilo Instagram, seguito da più di un milione di persone, Rodrigo Alves si mostra con dei lunghi capelli biondi e un vestito rosso con una profonda scollatura che mette in risalto il seno che ha preso il posto dei pettorali perfetti che sfoggiava fino a pochi mesi fa quando, per il mondo, era ancora il Ken umano.

RODRIGO RODRY ALVES: NUOVO LOOK DA BARBIE

Rodrigo Rodry Alves sfrutta la quarantena per smerimentare un nuovo look da sfoggiare nelle sue prossime uscite pubbliche. In attesa che l’emergenza coronavirus si concluda, l’ex Ken umano, solo in casa, sperimenta la sua nuova immagine sperando di poter trovare lo stile che la rappresenta fedelmente. “Quando ero un bambino giocavo con le Barbie di mia sorella, ora gioco con me stessa”, scrive Rodrigo. “In questa quarantena, a casa da solo, provo nuovi stili di capelli e trucco”, scrive Rodrigo che, da quando ha deciso di diventare ufficialmente Barbier, si fa chiamare Rodry. Alves, dunque, riuscirà a trovare il suo stile? In attesa di scoprirlo, ecco l’outfit sperimentato.





