Rodrigo Alves/ Dal Ken Umano a Rodry: conversione completata (Live Non è la D’Urso)

Il Ken Umano ha ormai coronato il suo sogno: Rodrigo Alves ha deciso di sottoporsi ad un intervento di riconversione e diventare donna. Lo sappiamo ormai da tempo, visto che il noto modello brasiliano [anche se ora sarebbe corretto parlare di modella brasiliana, ndr] ha deciso di correre sotto ai ferri dopo aver svelato di sentirsi donna da tempo e di aver messo a tacere quella voce che continuava a sussurrargli all’orecchio. L’ultimo intervento riguarda il seno, che risale a poco più di un mese fa, come svelato Alves sui social. “Nulla nella vita deve essere temuto, deve essere solo compreso”, ha scritto mostrando il decolleté, “ora è il momento di capire di più, in modo che possiamo temere di meno”. E’ stato tra l’altro il dottor Serkan Balta ad operare Rodry in Belgio, dove è volata per realizzare il proprio sogno. Dato che di viaggi ne fa davvero tanti, Alves ha voluto parlare in questi giorni anche dell’emergenza coronavirus. Ovviamente con la sua nota ironia: “Potete indossare la mascherina e apparire comunque delle ragazze fashion”, ha scritto al suo arrivo a Milano, avvenuto appena ieri. Clicca qui per guardare la foto di Rodrigo Alves

RODRIGO ALVES, IL KEN UMANO: DA FEDERICO FASHION STYLE ALLA CIPRIANI

Rodrigo Alves, alias il Ken Umano, ha deciso di farsi un altro ritocchino. Questa volta però si tratta dei capelli, adesso fluenti come non mai. Prima di raggiungere Milano, Alves ha deciso di fare un piccolo stop nel salone di Federico Fashion Style, giusto per concedersi un ritocco alla chioma fluente. Anche se il noto hair stylist avrebbe scelto per lei un rosso da Jessica Rabbit, Rodry ha preferito puntare tutto sul suo noto biondo. Così ha aggiunto qualche capello ai suoi, della linea Angel di Federico. Poi ha preso subito l’aereo e ha raggiunto un gruppo di amici a Milano, fra cui la maggiorata Francesca Cipriani. Come scopriamo dalle Stories di Alves, le due si sono persino lanciate in un twerking di seno per mettere in mostra le proprie forme. Oggi, domenica 1 marzo 2020, Rodrigo Alves sarà fra gli ospiti di Live – Non è la d’Urso, come ha ricordato a tutti gli ammiratori tramite il proprio profilo social. Le critiche intanto spuntano al di sotto della foto in cui Alves si mostra con la mascherina al volto, dopo aver espresso preoccupazione per la propria salute per via del Coronavirus. Dato che la modella ha dovuto raggiungere Milano, ha scelto di prendere delle contromisure. “Sì e quando nel pomeriggio è andata in un club, ha baciato tutti. Ha senso”, scrive qualcuno commentando la foto. “Non andare in Italia. Il virus non è uno scherzo, dovresti prenderti cura di te stessa e rimanere a casa”, ha scritto un altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA