Roger Balduino abbandona l’Isola dei Famosi 2022/ Ritiro per motivi medici: Pamela…

Roger Balduino si ritira dall’Isola dei famosi 2022

Dopo la decisione di Guendalina Tavassi, Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez, l‘Isola dei Famosi 2022 perde un altro pezzo importante. Nel corso del daytime del reality show di canale 5 è stato annunciato il ritiro ufficiale di Roger Balduino. Durante la ventunesima puntata dell’Isola, Roger aveva abbandonato Playa Sgamadissima per il dolore alla caviglia. Portato in infermeria, Roger non è più rientrato. Le sue condizioni, infatti, non gli permettono di poter continuare l’avventura da naufrago. Niente possibilità di puntare alla finalissima del 27 giugno, dunque, per Roger che si era fatto male durante una prova non riuscendo a recuperare.

Estefania Bernal e Roger Balduino ancora innamorati?/ Sull'Isola niente sentimenti, dopo si vedrà...

Roger, sin dalle prime puntate, è stato un protagonista indiscusso dell’Isola dei Famosi 2022 sia per la dinamica che è riuscito a creare con Estefania sia per gli scontri con gli altri concorrenti. Non si sa se nel corso della prossima puntata potrà essere in studio con Ilary Blasi.

La reazione di Pamela Petrarolo al ritiro di Roger Balduino

La notizia del ritiro di Roger dall’Isola dei Famosi 2022 era nell’aria. Tuttavia, Pamela Petrarolo, la prima ad esserne stata informata, non ha reagito benissimo all’annuncio. Roger, infatti, qualora fosse riuscito a recuperare, avrebbe continuato l’avventura su Playa Sgamadissima con Pamela che ora dovrà continuare da sola. “Lo spirito dell’Isola ti informa che Roger, per motivi medici, è costretto ad abbandonare. Da questo momento la tua avventura continuerà ad essere in solitaria”, è stato il messaggio ricevuto da Pamela.

Roger Balduino rischia il ritiro dall'Isola?/ Cambiano le regole su Playa Sgamada

Dopo un momento di sconforto, tuttavia, Pamela si è immediatamente ripresa, pronta a continuare da sola la sua avventura da naufraga. “Non devo mollare”, ha detto l’ex ragazza di Non è la Rai.

LEGGI ANCHE:

ROGER BALDUINO, INFORTUNIO ALL'ISOLA/ Piange per la caviglia e va in ospedale!

© RIPRODUZIONE RISERVATA