Roger Balduino, Blind e le polpette di mamma Emma/ Alessandro: “Non ve le meritate”

Carmen Di Pietro: riceve le polpette di mamma Emma

Carmen Di Pietro è una delle finaliste dell’Isola dei famosi 2022. In questi tre mesi sulle spiagge dell’Honduras, la showgirl ha pensato spesso al cibo. Ieri sera, in occasione della semifinale, lo Spirito dell’Isola ha deciso di farle una sorpresa: sua mamma Emma, in studio, ha fatto arrivare in Palapa le sue deliziose polpette.“Cara Carmen, le ho fatte belle cotte come piacciono a te. Però, ti prego, dalle prima agli altri e poi, se ne rimane qualcuna la mangi tu. Ti voglio bene”, è il biglietto di mamma Emma che accompagna il gustoso dono. Ma per conquistare le polpette Carmen ha dovuto affrontare un quiz: per ogni domanda esatta, la showgirl regalerà una polpetta ai compagni, altrimenti perderà tutto il bottino. Con qualche aiuto, Carmen è riuscita a conquistare le polpette da condividere con gli altri naufraghi: “Grazie mamma, io ti ringrazio”.

Mercedesz vola in finale e Edoardo si ritira/ Il web insorge sui 6 finalisti

Anche Roger Baludino vorrebbe le polpette ma…

In studio non è mancata un po’ di ironia sul simpatico siparietto tra mamma e figlia. Roger Balduino, che nelle scorse settimane ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 per motivi di salute, ha fatto una diretta Instagram con la signora Emma: “Scusa mamma di Carmen, la domanda è: hai portato le polpette anche per noi in studio?”. La madre di Carmen Di Pietro ha detto di no, mentre nel video è apparso anche Blind (che, invece, a fine maggio ha deciso di non proseguire la sua avventura in Honduras). “Ecco, mangia sempre Carmen”, ha concluso il modello brasiliano. Il video è stato prontamente condiviso da Alessandro Iannoni, figlio di Carmen e nipote della signora Emma, che ha commentato: “Non ve le meritate”, con una serie di faccine che piangono dal ridere.

