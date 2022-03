Roger Balduino finalmente con Ilona Staller/ Saranno la prima coppia dell’Isola dei Famosi 2022?

Roger Balduino ha fatto innamorare il pubblico femminile de L’Isola dei Famosi 2022. In diversi momenti ha dimostrato di avere un’anima fragile soprattutto quando ha raccontato del bel rapporto che lo legava a suo nonno. Il suo lato romantico sta conquistando il popolo del web e in molti sperano di vedere nascere un amore sull’isola tra lui e la bella Estefania che già ha fatto sapere che in futuro potrebbero mettersi insieme. La storia tra i due naufraghi è nata prima di approdare all’isola e da quello che ha riferito Cloè, l’amica di Estefania tra loro c’è qualcosa di più di una semplice amicizia.

Ilona Staller "Finalmente liberi dalla cintura di castità!"/ "Bellissima sensazione"

Difatti pare che tra Roger e la modella sia nato un sentimento durante il viaggio che li ha fatti sbarcare in Honduras. Ancora non sono liberi di conoscersi, perchè il modello deve trascinarsi dietro la Staller, ma una volta eliminato il terzo incomodo, ci sarà da divertirci. Qualcuno già immagina un sequiel di Laguna Blu con i due naufraghi protagonisti, altri sono convinti che tra una settimana quando la fame si farà sentire nemmeno si vedranno.

Estefania Bernal “Roger Balduino? Forse ci fidanziamo”/ “Lui mi piace tanto"

Roger Balduino scelto all’Isola dei Famosi 2022 da Ilona Staller

Roger Balduino è stato scelto da Ilona Staller, nominata “capo” di Playa Sgamata, da portare con sé a Playa Accopiada a L’Isola dei Famosi. La preferenza per Roger non è stata scontata, perché in molti hanno pensato che riportasse in gara Melandri, il quale non avendo preso bene la nomina della pornostar se n’è uscito con una delle sue battute off limits: “Uuuuuuuuh lo vuole grande”. La coppia per portare agli altri naufraghi il fuoco da usare per un giorno, ha accettato di stare legata uno accanto all’altra con un elastico. Roger è stato contento di andare a Playa Accopiada perché ha potuto incontrare Estefania. Tra i due c’è stato un caloroso abbraccio, comunque la modella non è stata l’unica a essere contenta di avere nel gruppo un giovane fisicato e simpatico come Roger.

Vladimir Luxuria: "Nuda per Roger Balduino" / "Gli prenderebbe un colpo..."

Già dal primo giorno sono stati separati difatti Roger è stato spedito a Playa Sgamada ed Estefania a Playa Accopiada in coppia con Nicolas. Questo allontanamento forzato ha portato un po’ di sconforto tra due. Giovedì in diretta Balduino approfittando della complicità di Ilary ha chiesto di far recapitare a Estefania un messaggio in bottiglia. La ragazza quando lo ha letto è rimasta contenta, le è piaciuto molto il corteggiamento del giovane. Ora finalmente grazie ad Ilona i due naufraghi possono ricongiungersi e vivere la loro storia sull’isola, senza nessun mare a dividerli ma per il momento solo un elastico che tiene il modello legato alla Staller.











© RIPRODUZIONE RISERVATA