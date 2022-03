Roger Balduino, ricordo struggente del nonno/ All’Isola dei Famosi 2022…

Roger Balduino, il modello conquista tutti all’Isola dei Famosi 2022

Roger Balduino sta conquistando il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 non solo con la sua bellezza, ma anche con la sua bonta d’animo. Il modello, negli scorsi giorni, ha deciso di raccontarsi e aprire i cassetti del passato svelando i dettagli della sua infanzia. Affascinante modello per famosi brand, brasiliano, ha immediatamente attirato le attenzioni dei telespettatori del reality show che, nelle scorse ore, si sono emozionati nell’ascoltare la descrizione del nonno.

Tra le figure più importanti nella vita di Roger c’è proprio il nonno. Per il modello è stato fondamentale per la sua crescita. L’uomo di oggi, infatti, deve molto al nonno che ha insegnato a Roger tutto ciò che doveva sapere per poter affrontare il mondo sempre a testa alta senza aver paura delle eventuali difficoltà che potrebbero nascere sul suo cammino.

Il ricordo del nonno di Roger Balduino

Roger Balduino spera di poter raggiungere il resto dei concorrenti nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in onda questa sera. “Mi aspetto di entrare in gioco e rivedere tutte le ragazze che sono di là”, racconta il modello che poi si lascia andare all’emozionante ricordo del nonno. “Mio nonno mi ha insegnato tante cose. Quando ero piccolo e lui era ancora vivo mi ha insegnato a sistemare tutto. Mi ricordo che lui sistemava anche un ombrello. Faceva soldi così, sistemando gli ombrelli”.

“Lui mi ha insegnato a vedere un sacco di cose dove non c’è niente. Praticamente tutto può essere utile”, conclude il modello. Un racconto breve, ma intenso quello fatto da Roger che, con i ricordi dell’infanzia, ha conquistato anche coloro che si erano soffermati sulla sua bellezza. L’avventura sull’Isola è appena cominciata, ma per Roger continuerà? I fan si augurano di sì. Cliccate qui per vedere il video.

