Roger Balduino/ Gelosia o strategia con Estefania? I naufraghi con lui ma sul web “poco credibile”

Roger Balduino, cosa succede all’Isola dei Famosi con Estefania?

Roger Balduino sarà nuovamente a rischio eliminazione nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in programma nella prima serata di oggi. Il modello brasiliano si è rivelato un naufrago forte ma al tempo stesso molto contestato. Durante la sua momentanea assenza sull’isola per via di un piccolo infortunio, qualcosa nel gruppo è cambiato ed è stato lo stesso Roger ad accorgersene nei giorni scorsi quando, di ritorno su Playa Rinovada si è reso conto di essere già stato rimpiazzato da Estefania Bernal con Gennaro, ultimo arrivato in Honduras. Roger, di contro, ha ammesso di aver applicato un po’ di strategia nel corso della sua conoscenza con Estefania ma poi di aver iniziato seriamente a provare qualcosa nei suoi confronti.

Al tempo stesso l’avvicinamento repentino della naufraga al nuovo arrivato non ha lasciato del tutto indifferente Roger Balduino che ha dovuto affrontare al tempo stesso anche le critiche dello stesso Gennaro. Quest’ultimo tuttavia, non negando il feeling con Estefania ha voluto fare chiarezza: “Io non sono venuto per distruggere alcuna relazione”. Che sia di nuovo in corso un presunto triangolo amoroso?

Isola dei Famosi: Roger Balduino stratega? Cosa pensa il web

Roger Balduino, intanto, avrà altro a cui pensare poiché stasera all’Isola dei Famosi sarà chiamato a vedersela con un nuovo televoto che lo vedrà in sfida contro Luca Daffrè e, ironia del destino, proprio Estefania e Gennaro. Chi avrà la meglio? Nel frattempo la vita sull’Isola prosegue tra scenate di gelosia e dubbi su presunte strategie da parte degli altri naufraghi. Il modello nell’ultimo daytime ha incolpato Estefania di aver rubato la sua stuoia per dormire cedendola ai nuovi arrivati.

Un gesto che ha mandato su tutte le furie Roger Balduino che, pazzo di gelosia, ha reclamato più volte di volere indietro la stuoia. A quel punto sono intervenuti anche gli altri naufraghi del gruppo che hanno preso le difese del modello brasiliano puntando così il dito contro la modella e la sua presunta strategia. Ma cosa pensa invece il popolo social del naufrago? “Tra Estefania e Roger il meno credibile è Roger, ora si gioca la carta che è innamorato e lei è la stron*a, dopo tutto quello che ha fatto e le sue figuracce con la ex che erano d’accordo”, è la voce diffusa su Twitter. Ma sarà davvero così o stanno giocando entrambi?

