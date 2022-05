Roger geloso di Estefania e Gennaro: lite all’Isola/ Lei furiosa: “Arrogante e falso”

Roger geloso di Estefania e Gennaro: è scontro all’Isola dei Famosi

Il daytime dell’Isola dei Famosi che anticipa la diretta di oggi 20 maggio 2022 ha visto il ritorno in playa di Roger Balduino. Il naufrago si è rimesso dopo l’infortunio della scorsa settimana e ha dunque ritrovato i suoi compagni. Tra loro anche Estefania Bernal, con la quale ha avuto un acceso scontro alcuni giorni fa, conclusosi con lei decisa a chiudere la loro storia. Una presa di posizione che Estefania mantiene, anche perché pare si stia interessando al nuovo arrivato Gennaro Auletto. Quando Roger scopre questa nuova vicinanza e il fatto che Gennaro abbia preso il suo posto sulla stuoia accanto a Estefania, scattano i primi malumori e le scintille tra i tre.

“Questa stuoia è mia, non mi frega, dormo qua dal primo giorno!” ha tuonato allora Roger, scatenando la replica di Estefania: “Devi essere più educato con le persone nuove”, riferendosi ai suoi toni con Auletto.

Estefania attacca Roger e difende Gennaro: “Non puoi trattarlo di merd*, non sei il re!”

“Mi danno fastidio entrambi: lui perché dorme sulla mia stuoia, lei perché dorme con lui”, ha poi confidato Roger in confessionale, mentre Gennaro Auletto, accusando il colpo, ha detto “Ci può pure stare che la stuoia sia la sua, ci sono modi di parlare”. L’argentina l’ha dunque accusato, “È super arrogante con tutti, si crede il re dell’isola.”, poi lo ha affrontato, rimproverandolo: “Non puoi scendere dalla barca credendo di essere Dio, la stuoia non è tua, non c’è il tuo nome, non puoi trattarlo di merd* a Gennaro senza conoscerlo. Io mi sono presa veramente e dopo che vai da Laura a dire voglio sfruttarla per lavorare, sei un falso, tutto il gruppo lo pensa di te, fai una cosa e ne dici un’altra, neanche sei leale”. Infine gli ha lanciato una frecciata: “Forse arrivi in finale con me e non sarà accanto a me, non sarà per questo amore”.

