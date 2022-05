Roger Balduino, infortunio alla caviglia: come sta?/ Alvin:“Distorsione e tutore”. Lascia l’Isola dei famosi?

Arrivano nuovi aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di Roger Balduino. Nel corso dell’ultima puntata in diretta de L’Isola dei Famosi, il modello brasiliano si era infortunato in maniera seria in occasione di una prova di resistenza contro Clemente Russo.

Un problema che ha costretto l’intervento dei medici, sempre presenti alle Honduras, pronti a prestare soccorso celermente in caso di bisogno, e anche dell’elicottero per il successivo trasporto in ospedale per accertamenti più precisi. Roger Balduino soffriva così tanto al punto che non è riuscito a proferire parola, di conseguenza ci ha pensato Alvin, il co-conduttore de L’Isola dei Famosi 2022, ad aggiornare la situazione: “Al momento gli aggiornamenti sono questi: è stato immobilizzato l’arto – aveva dichiarato Alvin in diretta parlando con i telespettatori – la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento. Bisogna capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni”.

ROGER BALDUINO, INFORTUNIO A L’ISOLA DEI FAMOSI: ECCO LE ULTIME SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE

Lo stesso speaker radiofonico è quindi uscito nuovamente allo scoperto nelle ultime ore, aggiornando i fan dell’edizione 2022 del reality show di casa Mediaset circa le condizione di salute dello stesso Roger Balduino, e spiegando: “Distorsione e tutore”. Nulla di particolarmente grave quindi per il modello brasiliano, anche se, come ben sa chi ha mai avuto una brutta distorsione alla caviglia, il dolore è fortissimo, il piede si gonfia ed è impossibile camminare per diverso tempo.

In base alla gravità della stessa, è possibile restare bloccati anche per un mese, mentre il dolore potrebbe passare del tutto solamente dopo due mesi. A questo punto la domanda sorge spontanea: Roger Balduno proseguirà la sua avventura presso L’Isola dei Famosi, oppure lo stesso si ritirerà proprio per via dei lunghi tempi di recupero? Lo scopriremo senza dubbio questa sera, nel corso della diciassettesima puntata del reality.

