Zequila aveva ragione “Flirt Roger Estefania tutto pianificato”/ Ma lo hanno deriso

Antonio Zequila aveva capito tutto di Roger ed Estefania all’Isola dei Famosi 2022?

Nel corso della sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, dopo lo sfogo di Estefania che, in seguito ad una lunga conversazione con Laura Maddaloni aveva deciso di chiudere la storia con Roger, Ilary Blasi ha concesso ai due naufraghi di confrontarsi e rivedersi dopo giorni di lontananza. Estefania che sta continuando la propria avventura su Playa Sgamada si è così ritrovata faccia a faccia con Roger. Un confronto nel corso del quale i due concorrenti hanno ammesso di essersi messi d’accordo per avere una storia e conquistare una fessta più ampia di pubblico.

“Guardate vi dico che lei è stata la prima che mi ha detto di nascosto ‘dai giochiamo su questa cosa di un amore tra me e te’“, sono state le parole di Roger che hanno scatenato le critiche del pubblico. Prima dell’ammissione di Estefania e Roger, il primo a parlare di una storia costruita tra i due era stato Antonio Zequila che, nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, aveva spiegato come tra i due naufraghi ci fosse un accorso per avere una storia davanti alle telecamere.

Le parole di Antonio Zequila su Estefania e Roger

Ai microfoni di Barbara D’Urso, nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, Antonio Zequila aveva espresso i propri dubbi sulla veridicità della storia tra Estefania e Roger. “Guardate che lei non è sincera. In albergo mi ha detto chiaro che Roger non le piace affatto e che preferiva un altro“, ha rivelato Zequila a Pomeriggio 5.

Zequila, inoltre, ha più volte spiegato che Estefania avrebbe avuto una storia con Jeremias Rodriguez. “Prima ancora hai detto che con uno come Roger non sapevi cosa farci ed abbiamo sentito. Dicevi cose come ‘che uomo è lui?’, poi ‘cosa ci faccio io con quello?’. Non puoi negare, questa è la pura verità. Oh sei falsa fino alla fine, incredibile. Cosa voglio? Che tu dica la verità a tutti. Eravate in corridoio ed ho sentito tutto”. Dichiarazioni a cui, inizialmente, nessuno aveva creduto.

