Roger Balduino/ Infortunio caviglia e ritiro dall’Isola: Playa Sgamadissima ‘gufata’?

Roger Balduino e l’infortunio alla caviglia: costretto al ritiro

Isola dei Famosi sfortunata per Roger Balduino. Il bel modello brasiliano, negli ultimi giorni è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio alla caviglia, sopraggiunto durante la sua permanenza a Playa Sgamadissima. Questo ha reso la vita solitaria nel reality sempre più complicata per Roger che aspirava come gran parte dei naufraghi ad arrivare fino in fondo nel gioco. Ed invece, a meno di un mese dalla finale, è stato costretto ad un inaspettato ritiro che ha stoppato la sua corsa verso la vittoria.

Dopo essere approdato nelle passate settimane a Playa Sgamadissima – perdendo al televoto contro Maria Laura De Vitis – Roger aveva manifestato qualche dubbio appena appreso della sua avventura in solitaria: “Mi aspettavo altri ragazzi, ma non ho paura… magari della notte, vediamo. Per adesso non ho paura”, aveva detto alla padrona di casa Ilary Blasi. Proprio la conduttrice gli aveva ricordato come nelle precedenti edizioni i naufraghi che avevano proseguito in solitaria erano poi riusciti ad arrivare fino in fondo nel gioco. Quello che sembrava essere un buon auspicio, tuttavia, per Balduino si è trasformato in una sorta di vera e propria ‘gufata’. Sin dai primi giorni, infatti, non sono mancate le difficoltà per il naufrago, fino all’infortunio che si è rivelato fatale per la sua permanenza all’Isola dei Famosi.

Roger Balduino: il suo percorso all’Isola dei Famosi

Nonostante le cure e le precauzioni prese nei confronti di Roger Balduino, l’infortunio sarebbe stato tale da compromettere del tutto la sua permanenza in Honduras e interrompere per sempre il suo percorso all’Isola dei Famosi 2022. Nella prima fase del gioco, il modello ha dimostrato un enorme senso del dovere oltre che grandi virtù fisiche. Il meglio lo ha dato soprattutto nelle prove leader e ricompensa, dove ha quasi sempre raggiunto l’obiettivo ed in più occasioni si è rivelato essere il migliore dell’Isola.

Non è mancato poi il tentativo di creare una sorta di triangolo con Estefania Bernal, la naufraga conosciuta proprio durante l’esperienza in Honduras e con la quale era nata – ma già terminata – una relazione, e la sua ex Beatriz Marino, approdata anche lei per qualche giorno in Honduras. Insomma, Roger ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter vincere il reality, se non fosse che proprio durante una prova fisica estremamente pericolosa abbia messo male il piede procurandosi una brutta distorsione che lo ha obbligato a trascorrere diversi giorni in infermeria prima del nefasto responso. Oltre alla distorsione, infatti, nel frattempo Roger si sarebbe fatto male anche alla caviglia rendendogli impossibile perfino camminare. A questo punto non possiamo che attendere il suo ritorno in Italia per scoprire le sue sensazioni e soprattutto le sue condizioni legate all’infortunio.











