Roger Balduino, Isola dei Famosi 2022/ Estefania sempre più lontana ma…

Roger Balduino, morale a terra dopo la rottura con Estefania

Non è un periodo facile per Roger Balduino all’Isola dei Famosi 2022. Da quando la sua storia con Estefania ha subito una brusca frenata, il suo morale è sotto i tacchi e questo ha provocato conseguenze anche nel rapporto con gli altri naufraghi. Dopo i segnali di gelosia nei confronti di Gennaro, che si era avvicinato ad Estefania e per cui la modella sembrava contraccambiare le attenzioni, Roger e la Bernal hanno discusso vistosamente in puntata.

Dinamiche che, secondo le malelingue, sarebbero state studiate a tavolino dalla “coppia” per guadagnare la permanenza sull’Isola. “Prima di tutto non ho mai creduto al pianto di Roger. Lui è qui solo per il gioco, se fosse per lui taglierebbe la testa ad ognuno di noi pur di arrivare in finale e non credo si stia innamorando di me, non prova amore vero per me“, aveva sentenziato amareggiata Estefania, nella scorsa puntata.

Roger ed Estefania, vicini e lontani…

Roger, scampato all’eliminazione, è apparso rassegnato riguardo la sua relazione con Estefania, apparentemente decisa ad andare oltre. “Ho cercato di starle lontano perché non farlo mi faceva male”, aveva ammesso il fotomodello. Negli ultimi giorni è prevalsa la freddezza tra i due naufraghi, ma una sorta di intesa sembra comunque esserci ancora. Estefania intanto si guarda attorno, ma ora che Roger ha mollato la presa nei suoi confronti non è detto che non sia proprio lei a tornare sui suoi passi. D’altronde all’Isola dei Famosi 2022 tutto può cambiare….

