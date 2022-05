Roger e la sorpresa della mamma a Isola dei Famosi/ “Ha il mio cuore, mi manca tanto”

Roger piange per la mamma a L’Isola dei Famosi 2022

Roger in lacrime a L’Isola dei Famosi 2022 legge una bellissima lettera della mamma. Una emozionante sorpresa per il modello. Dallo studio Ilary Blasi racconta: “allora Roger ieri è stata la festa della mamma, so che per te è molto importante. Ti ha avuto quando era giovanissima e ti ha cresciuta da sola, si è occupata di te e dopo tu di lei, so che sta attraversando un momento delicato e difficile della sua vita”. Il modello scoppia a piangere e racconta: “Domani è il suo compleanno, mi dispiace che non sono vicino a lei, ma prima di entrare qua ho detto mamma riprenditi, sto provando a restare, ma ci penso a lei tutti i giorni. Non mi è mai mancato così tanto nella mia vita, sono sempre stato lontano da 10 anni, tutte le mattine ci diamo il buongiorno, ma adesso no. Non mi ricordo più, non lo so, i miei amici mi parlano che sta bene, ma vorrei sentirlo dalla sua voce”.

Roger e la lettera della mamma a L’Isola dei Famosi 2022

Poco dopo Roger può finalmente sentire la voce della mamma. “Figlio mio sei sempre stato il mio guerriero sin da quando ieri piccolo, sempre stato l’uomo della nostra famiglia. Sono sempre stata orgogliosa, sei sempre stato un ragazzo umile e rispettoso. Faccio il tifo per te mio bambino guerriere, combattente infaticabile che non ha mai smesso di lottare da solo e con me al mio fianco. Sto bene, non preoccuparti e desidero che tu esca vittorioso come uomo da questa isola, sei unico, libero e amato. Nessuno potrà mai toglierti questo, ti amo figlio mio” – dice la mamma in una lunga lettera.

Roger è un fiume di lacrime: “è la donna più importante della mia vita, per mia mamma provo ad essere più bravo possibile, ha il mio cuore al 100%, mi manchi tanto e mi spiace tanto che non posso farti gli auguri di buon compleanno”.

