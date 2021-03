Roger Garth “Ubaldo Lanzo? Molto viziato”/ “Abbiamo fatto insieme Markette, lo show”

Ubaldo Lanzo promette grandi sorprese all’Isola dei Famosi 2021. In studio, pronto a supportarlo in quest’avventura, c’è l’amico Roger Garth che meglio descrive questo concorrente dell’Isola ancora per molti da inquadrare. Ubaldo, infatti, appare sin da subito in difficoltà, e Garth si dice in qualche modo colpevole: “Mi sto sentendo già in colpa perché sono stato io a convincerlo a partecipare all’isola.” svela il noto opinionista, che conferma la prima impressione su Lanzo “Non ha mai fatto nulla di materiale in vita sua, è un po’ viziato. Lui ha i domestici, fa tutto la mamma, i parenti… quando lo ospito a casa mia lascia la qualunque in giro!”

Isola dei Famosi 2021/ Concorrenti e diretta: le nomination dei raffinati

Roger Garth, amico di Ubaldo Lanzo: “Gli pesa anche mettere i pantaloni!”

Roger Garth racconta dell’amico Ubaldo Lanzo all’Isola dei Famosi, tra difetti e pregi: “Gli pesa anche mettere dei pantaloni e mette il kilt, quindi! – al contempo però – È una persona coltissima, fa di tutto, ma non cose materiali. Ci conosciamo quasi da una ventina d’anni, facevamo insieme Markette, il programma intendo!” Un chiarimento, quest’ultimo, doveroso visto che in studio già si stavano scatenando le prime battutine: “Ah credevo sulla Salaria!” è stato infatti il commento di Tommaso Zorzi.

LEGGI ANCHE:

DRUSILLA GUCCI, CHI E?/ Il suo ingresso non passa certo inosservatoIlary Blasi: "Vi faccio entrare nella patata"/ Video, gaffe all'Isola dei Famosi 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA