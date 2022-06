Roger ritiro amaro dall’Isola dei Famosi/ Oggi affronta l’operazione chirurgica: “Ho paura…”

Roger rientro amaro dall’Isola dei Famosi, il modello brasiliano deve operarsi

Roger Balduino ha annunciato tramite le sue storie su Instagram che sarà costretto a sopporsi ad una operazione chirurgica. Il modello brasiliano ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 a causa di un infortunio. Nelle sue storie su Instagram Roger non ha nascosto tutta la sua preoccupazione per l’operazione chirurgica, oggi è stato sottoposto all’operazione, in merito a questo dichiara di aver paura. Roger Balduino non ha aggiunto altro alle sue storie, indossava degli occhiali da sole, molto probabilmente per celare il suo stato d’animo turbato.

ROGER BALDUINO HA SOFFERTO DI EMORROIDI?/ La conferma a Pomeriggio 5: "Ho un grande problema"

Attualmente non si hanno notizie sul reale motivo della sua operazione, migliaia di followers sono in attesa di qualche sviluppo dal modello brasiliano. In molti pensano che l’operazione chirurgica sia legata al suo infortunio all’Isola dei Famosi 2022. Roger Balduino ha dovuto lasciare Cayo Cochinos in maniera inaspettata e soprattutto spiacevole. L’ex concorrente nonostante la volontà di rimanere sull’isola ha dovuto lasciare il programma in seguito alle gravi conseguenze riportate nell’infortunio alla gamba.

Roger Balduino "Estefania mi piace ancora"/ "Beatriz? Ora sto bene da solo ma…"

Roger il ritiro dall’Isola dei Famosi 2022: tutta colpa della prova ricompensa

L’infortunio che ha visto Roger Balduino lasciare il programma è accaduto durante la prova della ricompensa, il modello brasiliano si è scontrato con Clemente Russo. Un movimento sbagliato ha compromesso la stabilità della caviglia impattando contro Clemente, infatti per qualche giorno il modello ha cercato di sopportare il dolore facendo finta di niente. Ma purtroppo con il passare dei giorni il dolore si è intensificato, costringendo Roger a lasciare l’isola per via dell’infortunio.

La produzione del programma ha monitorato la sua situazione giorno dopo giorno, ma anche il modello si è reso conto che non sarebbe stato in grado di proseguire il programma senza l’intervento giornaliero dei medici. Infatti durante una delle ultime puntate il modello brasiliano è stato trasportato in ospedale per accertarsi che la caviglia non peggiorasse ancora, qualche giorno dopo la produzione ha preso la decisione di eliminare automaticamente Roger Balduino a causa del suo infortunio avvenuto nello scontro con Clemente Russo durante la prova ricompensa.

ROGER BALDUINO/ "Potevo anche tagliare il piede, volevo restare all'Isola dei Famosi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA