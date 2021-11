Roger Tamraz e Paolo Federici, mariti Marisela Federici/ Lei: “Avrei detto no, ma..”

Roger Tamraz e Paolo Federici sono stati i due grandi amori di Marisela Federici, nonché i suoi due mariti. Il primo matrimonio, avvenuto con il magnate egiziano Roger Tamraz, con cui ha messo al mondo due figli, Margherita ed Eduardo, è ricco di aneddoti e curiosità da conoscere. In occasione di un’intervista rilasciata nel corso del 2019, la Federici aveva svelato le particolari strategie di corteggiamento attuate da Roger Tamraz, che era riuscita a conquistarla: praticamente il magnate egiziano si era posto come una persona comune, per la precisione un parrucchiere per signore, non svelando le sue ricchezze.

“Perché io, ad un riccone, avrei detto no e lui mi ha preso in giro dicendomi che era un parrucchiere per signore. Invece, era ricchissimo, ma io ero già innamoratissima di lui”, aveva raccontato la nobildonna nell’ospitata da Caterina Balivo. Tra i due, tuttavia, le cose non andarono per il verso giusto e dopo essere convolati a nozze arrivò l’inatteso divorzio.

Paolo Federici, un grandissimo amore: per Marisela fu il secondo matrimonio

Con Paolo Federici, Marisela ha condiviso una straordinaria storia d’amore, mettendo definitivamente alle spalle gli strascichi della precedente relazione col magnate Roger Tamraz. La storia d’amore tra la Contessa e Paolo Federici ha attirato l’attenzione dei riflettori e del gossip per moltissimo tempo, a causa della loro vita mondana e delle bellissime feste organizzate all’interno della loro villa. Ad un certo punto della loro relazione, Marisela ricevette una terribile notizia, la gravissima malattia che colpì il marito Paolo e che lo portò alla morte.

La nobildonna non è mai riuscita a superare del tutto la scomparsa della sua dolce metà e per diverso tempo ha deciso di non comparire più in televisione, per elaborare il lutto in silenzio e in solitudine. In seguito è appunto tornata a La Vita in diretta dove tra gioie, delusioni e grandi amori si è raccontata a cuore aperto.



