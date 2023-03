Roger Waters, Francoforte annulla concerto: “Antisemita”/ Artista “Vogliono zittirmi”

Continua a finire al centro delle polemiche Roger Waters, noto musicista dei Pink Floyd, per via delle sue posizioni giudicate antisemite. E’ notizia di qualche ora fa la decisione dell’amministrazione comunale di Francoforte sul Meno, nota cittadina tedesca, di annullare il concerto di Roger Waters in programma il prossimo 28 maggio nell’ambito del suo tour europeo. Una decisione che è stata motivata attraverso un comunicato reso pubblico dalla stessa cittadina teutonica, e in cui si parla del “persistente atteggiamento anti-Israele” dello stesso musicista e del fatto che Waters sia considerato “uno degli antisemiti dall’impatto di più vasta portata al mondo“.

Nel comunicato viene anche sottolineato come il musicista abbia chiesto in diverse occasioni “boicottaggio culturale di Israele”, paragonandolo al regime di apartheid del Sudafrica e “facendo pressione sugli artisti affinché cancellassero gli eventi in Israele”. Viene citato anche il pallone a forma di maiale con l’immagine della Stella di David che venne usato come parte della scenografia di Roger Waters in centinaia di concerti dal 2010 al 2023 e infine, viene ricordato come il chitarrista abbia ripetutamente “attirato l’attenzione per le teorie del complotto antisemite che ha diffuso, tra l’altro, su media vicini all’organizzazione terroristica di Hamas”.

ROGER WATERS, LA REPLICA ALLA CITTA’ DI FRANCOFORTE

Pronta la replica dello stesso Roger Waters che ha fatto sapere di aver avviato un’azione legale contro la città di Francoforte, ritenendo l’annullamento del concerto un “palese tentativo di metterlo a tacere potrebbe avere conseguenze gravi e di vasta portata per gli artisti e gli attivisti di tutto il mondo, se non venisse contrastato”, definendo la cancellazione dei concerti “incostituzionale“, nonché basata “sulla falsa accusa che Roger Waters sia antisemita, cosa che non è“. Per tutte queste ragioni Waters ha dato mandato ai suoi avvocati di intraprendere un’azione legale per garantire la tutela del suo “diritto umano fondamentale alla libertà di espressione”.

