Roma, 14enne ucciso a colpi di pistola alla fermata della metro/ Forse una lite fra due gang rivali

Dramma avvenuto questa notte in quel di Roma: un 14enne è stato ucciso con diversi colpi di pistola. Come riferito da numerosi media online, fra cui occhioche.it, la vittima sarebbe di origini romene, e sarebbe stata rinvenuta senza vita nel parcheggio della fermata della metro Pantano, a Monte Compatri, durante la notte passata, precisamente attorno alle ore 3:00 fra venerdì 12 e sabato 13 gennaio 2024. Una volta lanciato l’allarme da parte dei residenti, nel giro di pochi minuti si sono recati sul posto gli uomini del soccorso del 118, quindi i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e il pm di Velletri.

Il personale sanitario ha provato in tutti i modi a rianimare il giovane, ma ogni tentativo è andato vano e alla fine ne è stato decretato il decesso sul posto: troppo gravi le lesioni causate dai colpi di pistola. Secondo le prime indiscrezioni non è da escludere che l’omicidio sia giunto a seguito di una lite fra due gruppi rivali, forse di ragazzini, ma in ogni caso le indagini sono ovviamente agli albori e si sta cercando di ricostruire quanto accaduto anche attraverso le testimonianze di eventuali persone che erano in zona, nonché visionando i filmati delle telecamere di sicurezza presenti, tenendo conto che l’assassinio è avvenuto presso un parcheggio della metro.

ROMA, 14ENNE UCCISO A COLPI DI PISTOLA ALLA FERMATA DELLA METRO: IL COMMENTO DEL SINDACO DI MONTE COMPATRI

Fondamentale sarà cercare di capire il motivo che abbia spinto a tale situazione e soprattutto comprendere se vi sono altre persone coinvolte nell’episodio. Il sindaco del comune della provincia di Roma, Monte Compatri, Mario Rossi, ha commentato: “Siamo profondamente addolorati per la morte di questo giovane ragazzo. La nostra comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore. Faremo tutto il possibile per garantire che giustizia sia fatta e che episodi come questo non accadano più“. Sarà importante che chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti per permettere agli inquirenti di risolvere questo terribile giallo: sono attesi aggiornamenti già nel corso della giornata.











