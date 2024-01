Rosella Sensi e il rapporto con Totti: “Mi sono aggrappata a lui”/ “L’addio alla Roma? Quel giorno ho pianto”

Sensi e il rapporto con Francesco Totti: le sue parole

Rosella Sensi, ospite a La volta Buona di Caterina Balivo, ha ricordato il padre Franco Sensi, patron della Roma, venuto a mancare nel 2008. Durante il funerale del padre, la figura di Francesco Totti è stata fondamentale per lei: “Mi sono aggrappata a lui, inconsapevolmente quella volta mi è stato di grande aiuto perchè avevo paura di perdere mia figlia.”

Flavia Vento choc su Francesco Totti: "Mi ha ferita"/ "Spero mi chieda scusa, si è comportato male con me"

“Ero tra il dolore e la disperazione e lui era lì con me come tante altre volte” ha affermato Sensi che ha poi parlato dell’addio di Totti alla Roma: “Quel giorno non sono voluta andare per altri motivi, perchè non condividevo le decisioni della precedente proprietà, di come aveva trattato Francesco. Lo dissi anche a Ilary, però da casa piangevo disperata. Ho pianto tanto per lui. ”

Flavia Vento, flirt con Francesco Totti in passato?/ La ricostruzione del gossip, lei è pronta a raccontare…

Rosella Sensi su Totti: “E’ un simbolo del calcio italiano”

Rosella, ai microfoni de La volta buona, ha svelato che avrebbe voluto offrire la presidenza della Roma a Totti: “Cosa avrei fatto al posto della vecchia dirigenza? Francesco è la Roma, non solo per i romanisti ma è anche un simbolo del calcio italiano perchè è cresciuto in una città ed è riuscito ad arrivare a quel punto. Ha dato un sogno e può dare un sogno a tante persone, a tanti bambini che scendono in campo ogni giorno. E’ un simbolo anche fuori il campo.”

Poi conclude: “Io avevo fatto un contratto mantenendogli un ruolo da dirigente a vita e a sua scelta. Perchè se lo meritava, aiutava la Roma non per fare un regalo a Francesco, perchè lui avrebbe fatto un regalo alla Roma e a chi sarebbe venuto dopo di noi” ha affermato Rosella Sensi.

Francesco Totti, ex Ilary Blasi/ Like galeotto? Nessuna pace: vacanze con Noemi e la famiglia allargata a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA