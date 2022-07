Roma, consiglieri si aumentano lo stipendio/ Da 2 a 3.500 euro netti al mese a testa

I dipendenti del Comune di Roma hanno deciso di aumentarsi lo stipendio. Come riferito da numerosi organi di informazione online, fra cui Repubblica e Fanpage, nella giornata di ieri, in aula Giulio Cesare, si è discusso appunto della delibera che prevede che “per i consiglieri capitolini si possa equamente commisurare una indennità di funzione al 45% dell’indennità del sindaco”, ed è arrivato il primo Sì. Di conseguenza lo stipendio per i consiglieri del Comune di Roma passerà da una somma di circa 2mila euro al mese, a ben 3.500. Se alla fine l’ok all’aumento salariale dovesse passare fra i vari capigruppo nelle commissioni Bilancio e Statuto, nella giornata di martedì di settimana prossima la deliberà sarà votata, e di fatto verrà ufficializzato l’aumento di compenso mensile per i dipendenti comunali.

A quel punto si attenderà un decreto del Viminale che attuerà la deliberà, che porterà a tutti gli effetti lo stipendio fino a 3.500 euro mensili. Questa somma sarà però raggiunta dai consiglieri romani solo se gli stessi parteciperanno ad almeno venti fra sedute di assemblea capitolina e commissioni consiliari, oltre al 60 per cento dei consigli in programma. Stiamo parlando ovviamente di cifre nette, visto che il lordo passerà a 5.175 euro mensili nel 2022, fino a 6.120 lordi nel 2024, e le motivazioni sono state tutte elencate nella delibera.

ROMA, CONSIGLIERI SI AUMENTANO LO STIPENDIO: LE MOTIVAZIONI

Secondo quanto si legge, come riferisce Fanpage, quello del consigliere comunale del Comune di Roma è un ruolo gravoso e importante, anche perchè nella capitale, a differenza di tutte le altre città italiane, vi ci vivono tre milioni di persone.

Di conseguenza il rapporto fra eletti e residenti è di un consigliere ogni 60mila residenti. Viene inoltre segnalato anche il numero di turisti che ogni anno visitano Roma, anche in questo caso, superiore al resto d’Italia: “Roma – si legge – esprime al massimo la propria vocazione di città internazionale tanto da registrare nel 2019 un numero pari a 19.454.354 arrivi e 46-539.097 presenze”.

