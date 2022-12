Roma, emergenza rifiuti dopo feste di Natale/ Ma Ama nega: “Pulizie regolari”

Passano gli anni, ma la situazione a Roma tarda a cambiare: l’emergenza rifiuti resta una delle principali pieghe della Capitale. Nonostante il cambio di amministrazione e le promesse del sindaco Roberto Gualtieri, non mancano le lamentele dei residenti. “Una pattumiera a cielo aperto”, il grido disperato dei cittadini. Una problematica appesantita dalle feste natalizie: strade piene di scatoloni e sacchi d’immondizia.

Le foto circolate sui social network non lasciano spazio a dubbi: Roma è invasa dalla spazzatura e l’emergenza è tutt’altro che alle spalle. Nonostante il malfunzionamento visibile a occhio nudo, l’azienda dei rifiuti Ama tira dritto: “Le operazioni di pulizia e raccolta si stanno svolgendo regolarmente”. E ancora, “l’ingente quantità di rifiuti prodotta come sempre durante la notte di Natale è stata nella quasi totalità raccolta entro la giornata di ieri”, ovvero Santo Stefano.

Roma, emergenza rifiuti dopo feste di Natale

Secondo quanto confermato da Ama, il Tmb pubblico di Rocca Cencia è rimasto aperto anche a Natale e a Santo Stefano e da oggi gli impianti di terzi – dentro e fuori Roma – hanno ripreso ad accogliere i materiali di scarto che devono essere sottoposti a trattamenti. Secondo quanto Ama, nessun turno saltato negli ultimi due giorni, anzi, è stato registrato “uno sforzo supplementare rispetto agli anni precedenti”. I rifiuti presenti per le strade della Capitale però non fanno cambiare idea ai residenti e l’opposizione è sul piede di guerra.

“È vergognosa, al limite della denuncia, la situazione in cui tantissimi cittadini romani sono costretti a vivere a causa delle incapacità del Campidoglio e di Roberto Gualtieri. I romani sono costretti a fare lo slalom tra i rifiuti, che strabordano dai cassonetti e invadono marciapiedi e carreggiate. La situazione è di una gravità inaudita e assolutamente intollerabile. Non sappiamo con quale coraggio Gualtieri continui a presentarsi ai romani: dovrebbe dimettersi immediatamente. E’ ora di dire basta, e attuare politiche concrete e reali sul tema dei rifiuti”, le parole dell’assessore del VI Municipio, Flavia Cerquoni, e della dirigente Lega, Eloisa Fanuli. Perentoria la presa di posizione di Fratelli d’Italia con i consiglieri Federico Rocca e Rachele Mussolini: “Mentre il sindaco Gualtieri è intento ad organizzare concerti e festicciole varie, andando avanti con annunci e interventi straordinari, la città si trasforma in una pattumiera a cielo aperto dove non si vedono segnali di cambiamento: rifiuti ovunque e raccolta inesistente. Una cartolina desolante della Capitale che rischia di far inorridire gli ispettori di Expo 2030 attesi a breve nella Città Eterna”.











