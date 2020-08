Roma in esclusiva su Pes 2021/ Dopo la/ Dopo la Juventus altro club dà l’addio a Fifa

La Roma sarà in esclusiva su Pes 2021, videogame della Konami che cerca di strappare lo strapotere di Fifa raggiunto in questi ultimi anni. Ad annunciarlo è stato direttamente la Konami che ha sottolineato come saranno esclusive di Pes della prossima stagione, uscita il 15 settembre, il nome, lo stemma e i kit ufficiali della squadra giallorossa. Si tratta di una pesante perdita per la Ea Sports in Italia che già lo scorso anno era stata costretta a rinunciare alla Juventus, trasformando la squadra bianconera nel “Piemonte Calcio”. E chissà cosa si inventeranno per Fifa 2021, magari pronti a replicare con una maglia rossa senza loghi e il nome “Lazio Calcio” che farebbe di certo infuriare i tifosi giallorossi.

Roma in esclusiva su Pes 2021, le parole di Jonas Lygaard

Dopo la Juventus anche la Roma saluta Fifa e diventa esclusiva di Pes 2021. In merito a questa notizia arrivano le parole di Jonas Lygaard il Senior Director Brand & Business Development della Konami che produce il noto videogame di calcio: “Da molto tempo ormai promuoviamo il calcio italiano e siamo orgogliosi e onorati di poter accogliere l’AS Roma all’interno della nostra famiglia. Pes 2021 sarà quest’anno l’unico videogioco per console in grado di offrire una riproduzione autentica del club, ma è solo l’inizio di quella che sarà una partnership fruttuosa e molto lunga”. Non è da escludere che la Ea Sports possa partire al contrattacco per strappare l’accordo ad alcuni club sempre del nostro campionato.



