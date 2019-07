JUVENTUS SU PES 2020 IN ESCLUSIVA: ADDIO FIFA/ Video trailer, colpo Konami!

La Juventus abbandona Fifa: da settembre sarà solo su PES 2020. E’ questa la notizia destinata a scuotere il mondo dei videogiochi e ad indirizzare milioni di appassionati del settore di fede bianconera a passare al titolo di casa Konami dopo l’annuncio ufficiale diffuso sui social a partire dalle ore 11 di oggi. La Juventus e i suoi calciatori, riprodotti fedelmente per quanto riguarda movenze e tratti somatici grazie ad ore di sedute di motion-capture, saranno presenti con tanto di divise ufficiali e Allianz Stadium esclusivamente su eFootball PES 2020. La partnership è il frutto di un’intesa multimilionaria su base triennale: i dettagli non sono ancora noti ma il contratto dovrebbe confermare l’importanza degli ‘e-sports’ quale veicolo pubblicitario e di marketing, scrive “La Repubblica”. La Konami dunque deterrà per i prossimi anni i diritti “all exclusive” dei bianconeri: un durissimo colpo per gli appassionati Fifa…

JUVENTUS SU PES 2020 IN ESCLUSIVA: ADDIO FIFA

L’accordo tra Juventus e Konami per l’esclusiva dei diritti del club bianconero a eFootball PES 2020 è stata commentata con grande soddisfazione da Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer del club bianconero. Durante la presentazione della partnership, avvenuta questa mattina all’Allianz Stadium di Torino, alla presenza di Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami, Ricci ha dichiarato:”Siamo molto orgogliosi della collaborazione che abbiamo definito con Konami. Questa partnership vede due icone del calcio e dell’intrattenimento mondiale, Juventus e Pes, unire le forze per i prossimi tre anni, permettendo più facilmente di identificarci con i nostri tifosi più giovani e di aumentare la nostra popolarità sia coi fan dello sport che con quelli dell’esports”. Come riportato da “La Repubblica”, Ricci ha sottolineato come gli stessi protagonisti siano fan dei videogames:”Ogni stanza per calciatori nel nostro JHotel è dotato di televisore per poterli far giocare. Sono grandi appassionati, giocare li aiuta a scaricare la tensione durante i ritiri”.





