Roma, incendio Primavalle: enorme nube nera in cielo/ Via Bembo: deviati mezzi Atac

Non è una bella giornata per Roma, con tre roghi sorti nel giro di poche ore: da ultimo l’incendio di Primavalle, stamane era stato Montesacro, attorno all’ora di pranzo l’ennesimo bus Atac in fiamme in viale Togliatti. Tra immagini e allarmi scattati sui social, è l’incendio nell’area di Primavalle a scatenare i maggiori commenti con mezzi pubblici deviati e interventi in corso dei Vigili del Fuoco: i testimoni raccontano di una enorme e densa colonna di fumo nero alzatasi in pochi minuti sul quartiere ad Ovest della Capitale. L’allerta iniziale è però nata in Via Pietro Bembo attorno alle 16: a prendere fuoco, spiegano i vigili del fuoco e gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale, sono state sterpaglie e legname e al momento non sembrano esserci pericoli per la qualità dell’aria con presunti danni chimici.

INCENDI A ROMA: 50 ROGHI SOLO NEL WEEKEND

Sono stati inevitabili i disagi alla circolazione del traffico nella Capitale con il traffico intenso che si è raggruppato attorno a via Capranica per via dei soccorritori impegnati nella messa in sicurezza dell’area di Primavalle: chiusa ovviamente via Bembo mentre le linee Atac 46B-916-983 sono state deviate su percorsi alternativi causa intervento dell’intervento dei pompieri per spegnere le sterpaglie. Purtroppo, oltre all’incendio nell’area Ovest di Roma e agli due di giornata, sono diversi giorni che i Vigili del Fuoco sono chiamati a spegnere diversi roghi in giro per la Capitale: 50 roghi o piccoli incendi di sterpaglie solo nel weekend appena passato, ma anche cassonetti, automobili o la piaga eterna dei bus Atac in fiamme. La sindaca Virginia Raggi ha istituito una task force per provare a limitare e prevenire gli incendi dolosi ma la situazione al momento è tutt’altro che risolta sull’intero territorio della Capitale.



