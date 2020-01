Roma, “la regina delle acque”/ Da Trevi al Gianicolo: le fontane famose (Meraviglie)

Riparte l’avventura di Alberto Angela attraverso le bellezze italiane con il suo programma “Meraviglie”. Questa sera, 4 gennaio 2020, su Rai1 ha il via partendo da Capri, arrivando al Palazzo Reale di Torino e fermandosi poi a Roma. Ma quello nella Capitale sarà tuttavia uno stop mirato ad un aspetto in particolare della città: le sue fontane. “la regina delle acque”, è il sottotitolo di questa tappa a Roma di Alberto Angela, che esporrà al pubblico la storia di monumenti come Il fontanone del Gianicolo, la fontana dei fiumi, la fontana di Trevi e il parco degli acquedotti.

Alberto Angela tra le fontane simbolo di Roma

Ma non è finita qui: il conduttore parlerà dei quasi 2500 “nasoni”, le fontanelle sparse per tutta la città. La storia di Roma, dall’impero al barocco, è infatti in qualche modo scritta dall’acqua. Del suo rapporto con le fontanelle e le fontane parlerà con affetto e divertimento anche il noto attore Carlo Verdone, mentre Gian Lorenzo Bernini, autore di tante fontane, sarà impersonato da Massimo Bonetti. Una tappa che per tutti gli appassionati è davvero imperdibile!

