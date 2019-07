Roma, ramo albero travolge famiglia sul Tevere/ 7 feriti tra cui bimba di 2 anni

Una tranquilla serata nella calda Roma passata nella meravigliosa cornice delle “Notti sul Tevere” si è trasformata in un incubo per una famiglia italiana composta da padre, madre, tre figli di cui due molto piccoli di 2 anni e 3 mesi, con loro anche un’amica. Di colpo infatti un ramo di un albero sul Lungo Tevere si è staccato e ha colpito la famigliola seduta ad un tavolo, coinvolgendo anche una coppia seduta nel tavolino di fianco: si è sfiorata la tragedia perché se il ramo avesse colpito in piena testa anche solo uno dei membri di quella famiglia pacifica all’aperto nel seguire la manifestazione, staremmo parlando di vittime e non “solo” di feriti. Tutti i contusi dalla caduta del ramo staccatosi e crollato sulla banchina del Tevere sono stati trasferiti in ospedale dal 118 prontamente intervenuto ma per fortuna non vi sono gravi conseguenze per nessuno, compreso la bimba di 2 anni rimasta lievemente ferita dall’albero caduto.

RAMO SI STACCA E TRAVOLGE FAMIGLIA: BIMBI ATTERRITI E FERITI

Il grave fatto è avvenuto ieri sera nei pressi di Ponte Sisto, dal lato di piazza Trilussa: la moglie, il marito e i tre figli sono stati tutti contusi, come la coppia che sedeva lì di fianco ma per fortuna, anche perché si sono abbassati per attutire il colpo, non vi sono gravi conseguenze per nessuno di loro. Erano centinaia la persone presenti quando è caduto il ramo dell’albero e si è rischiato il panico generale vedendo quanto stava accadendo: l’altra coppia si è gettata a terra per evitare il colpo ed è rimasta solo lievemente sfiorata dal ramo. Tutti sono stati refertati tra codice giallo e verde e nelle prossime ore dovrebbero lasciare gli ospedali: la bimba di due anni è quella maggiormente rimasta sotto choc ma con la vicinanza di mamma e papà che non l’hanno lasciata sola un attimo, ricorda Roma Today, se la caverà solo con una grande paura e qualche graffio. Sul posto indaga la Polizia per capire se quei rami fossero pericolanti da tempo o se sia capitata solo una “sventura” che per fortuna non si è tramutata in tragedia.

