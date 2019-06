Terremoto Roma oggi, scossa M 4.1 corretta 3.7/ Ingv ultime notizie: Metro C chiusa

Una forte scossa di terremoto è avvenuta pochi minuti fa vicino Roma. Molte le segnalazioni sui social network, in particolare attraverso Twitter. L’epicentro si trova a 18 chilometri dalla Capitale, stando ai primi dati emersi sulla scossa sismica. Non si segnalano danni, ma la paura tra i cittadini è tanta. La scossa si è verificata alle 22.45 di domenica 23 giugno 2019. I palazzi romani hanno tremato per qualche secondo, poi si sono fermati. Ci sono segnalazioni anche dalle zone colpite dal precedente terremoto di Amatrice. E infatti alcune app che segnalano terremoti parlano di una scossa di magnitudo 4.1 sulla scala Richter, ma questo dato è stato poi rivisto dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa di terremoto è stata sentita nella capitale e nei dintorni, fino al Litorale tirrenico. «Notizia, avete sentito la scossa di terremoto. Ha vibrato tutto, tipo amatrice. È durata di meno ma forte».

TERREMOTO ROMA OGGI, SCOSSA M 4.1 CORRETTA 3.7

Pochi minuti fa il comunicato della Sala Sismica di Roma dell’Ingv. Il terremoto è stato di magnitudo 3.7 sulla scala Richter ed è avvenuto a tre chilometri da Colonna, in provincia di Roma. L’epicentro comunque è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 41.86, longitudine 12.77 e con ipocentro attestato ad una profondità di 9 chilometri. Tra i Comuni entro i 15 chilometri dall’epicentro del terremoto Ingv segnala: San Cesareo, Gallicano nel Lazio, Zagarolo, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca Priora, Frascati, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Poli, Grottaferrata, San Gregorio da Sassola, Casape, Rocca di Papa, Tivoli, Labico, Marino, Cave, Rocca di Cave, Ciampino, Lariano, Valmontone e Capranica Prenestina. Intanto arrivano novità riguardo le conseguenze della scossa: la metro C è stata chiusa per verifiche dopo il terremoto, segnala Atac.





© RIPRODUZIONE RISERVATA