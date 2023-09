Roma, scippatore linciato da gruppo di 6 giovani/ Video pestaggio. Il ladro: “Ora li denuncio”

Uno scippatore di Roma è stato linciato e massacrato di botte da alcuni passanti. In totale erano sei fra cui anche una donna, che hanno preso a calci e pugni l’uomo. Ad essere preso di mira, come riferisce il Corriere della Sera, tale Arshdeep Singh, 36enne originario dell’India clandestino in Italia, che non risulta avere dei precedenti. Secondo un video emerso si vede un gruppo di persone che si avventa contro lo scippatore, fra cui un ragazzo che ordina allo stesso indiano di inginocchiarsi e chiedere scusa. Nel gruppo ci sarebbe anche un esperto di MMA, le arti marziali miste, che scaglia dei calci e dei pugni verso l’uomo ma mancandolo di proposito.

Singh avrebbe preso di mira una pensionata di 90 anni: sarebbe stata aggredita sul marciapiede e poi derubata della borsa. La fuga del 36enne indiano, ripresa con un telefonino e video che ha fatto il giro del web, è però durata poco visto che lo stesso ha appunto trovato il gruppo dei giustizieri, tutti fra 18 e 35 anni, a loro volta fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

ROMA, SCIPPATORE LINCIATO DA 6 GIOVANI: CACCIA AL GRUPPO

Al momento sono ricercati e come scrive il quotidiano di via Solferino sarebbero tutti già conosciuti dalle forze dell’ordine, fra cui una donna che con un casco ha bloccato lo stesso scippatore contro un muro. Nel gruppo anche un ragazzo straniero, anch’egli armato di casco.

Per loro dovrebbe arrivare la denuncia per lesioni, mentre Singh, dopo essere stato arrestato per rapina è già libero, anche se con il divieto di dimora nel comune di Roma e in attesa del processo: non potrà quindi lasciare il territorio nazionale anche se irregolare. La cosa certa è che l’indiano è intenzionato a denunciare coloro che lo hanno picchiato, di conseguenza non è da escludere che nei prossimi giorni possa verificarsi qualche fermo. La vicenda ha diviso in due la platea dei social fra chi si è schierato dalla parte del ladro e chi dei picchiatori. Clicca qui per il video di quanto accaduto.

