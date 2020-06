Roma sospende il ds Petrachi/ Al suo posto Baldini-De Sanctis: è rottura col club

Dopo tante indiscrezioni e voci che erano circolate già nei giorni scorsi, ecco che è arrivato l’annuncio ufficiale: la Roma ha sospeso il ds Petrachi, per il quale dunque si prospetta sempre più vicino lo scenario del licenziamento, a solo un anno dal suo arrivo a Trigoria nella qualità di direttore sportivo. Pare dunque che ormai sia rottura totale tra il dirigente e il club e soprattutto con la Presidenza Pallotta, che non ha più intenzione di tollerare i borbottii e le lamentele dello stesso Direttore sportivo. Da settimane si parla di rapporti tesissimi tra le due parti e in tutta la stagione certo non si contano le polemiche, le gaffe e le uscire infelici di cui lo stesso Petrachi sarebbe stato protagonista: problemi che non saranno ulteriormente tollerati pare, vista la sospensione arrivata solo poco fa dal parte del club della capitale, come ci ha riportato in questi minuti Sky Sport. Specie non dopo poi quanto occorso solo 4-5 giorni fa, quando in un’intervista concessa dallo stesso Patron Pallotta questo, vuotamente o per errore, non ha inserito il nome di Petrachi tra i ringraziamenti: da qui era sorto un duro confronto tra le parti, che fu poi ampliato successivamente, con il ds che avrebbe chiesto più libertà di movimento nelle manovre di mercato. Autonomia che Pallotta non pare volergli concedere, tenuto anche conto del bilancio in rosso appena pubblicato dalla società.

LA ROMA SOSPENDE PETRACHI: DE SANCTIS-BALDINI IN POLE

Dunque dopo tante tensioni è arrivato lo strappo, che pure formalmente non è ancora definitivo. La Roma infatti ha sospeso Petrachi in qualità di direttore sportivo, ma sulla carta potrebbe ancora reintegrarlo nella sua posizione, se nel frattempo i rapporti con il direttivo Pallotta ritorneranno su solidi binari. Ma pure, stando alle ultime indiscrezioni non è questo lo scenario futuro più probabile e anzi non sono poche le indiscrezioni che danno prossimo alla promozione come ds Morgan De Santis, con il supporto e la supervisione di Franco Baldini. Anzi pare che sarà solo questione di ore prima che arrivi la nota ufficiale del licenziamento di Petrachi e la promozione del duo: è intenzione di Pallotta definire al più presto la questione, in un modo o nell’altro, per permettere alla sua formazione di tornare in campo per la conclusione della stagione senza malumori e incertezze nello spogliatoio di Fonseca. Quel che è certo è che ricevuta la sospensione del ds Petrachi dalla Roma, è quanto meno fumoso il destino del club di Trigoria.



