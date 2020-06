Roma, striscioni contro Pallotta/ “Nove anni di bugie e figuracce, zero trofei vinti”

“Nove anni di bugie e figuracce, 2 anni senza venire a Roma, 280 milioni di debiti, 0 trofei vinti: Pallotta go home!”. Questo striscione è comparso a indirizzo, ovviamente, del presidente della Roma James Pallotta e ben sintetizza lo stato d’animo dei tifosi giallorossi. Naturalmente le generalizzazioni non fanno mai bene né sono corrette, ma possiamo dire che il clima che si respira nell’ambiente sia in linea con la scritta: Pallotta, che sta trattando il passaggio di proprietà con Dan Friedkin (o Joseph DaGrosa, come da ultime notizie), avrebbe fatto il suo tempo. Anche perché a supportare il patron statunitense non ci sono nemmeno i titoli: da quando ha preso in mano la società, la Roma non ha più vinto. Eppure veniva da un periodo che con Luciano Spalletti aveva portato in dote Coppe Italia e Supercoppe; i giallorossi erano la principale antagonista dell’Inter in Serie A, il futuro sembrava essere luminoso. Poi, il buio: qualche lampo come la semifinale di Champions League (2018) o prestazioni sopra le righe, ma in generale la gestione Pallotta non è stata positiva e ci sono stati anche fatti clamorosi, come gli addii di Francesco Totti e Daniele De Rossi o, in maniera minore ma altrettanto simbolica, di Alessandro Florenzi.

ROMA, STRISCIONI CONTRO PALLOTTA

A Pallotta, soprattutto, è stata rimproverata la lontananza dalla squadra: difficile fare il presidente coinvolto nel progetto stando dall’altra parte dell’Oceano, le sue discese in Italia non sono state troppe e su questo i tifosi sono concordi, il numero 1 della società dovrebbe essere a stretto contatto con il gruppo per capirne le problematiche e intervenire in maniera diretta. Ne è convinto anche Franco Tancredi, 13 anni e 5 trofei con la Roma che sono diventati 7 grazie all’esperienza come preparatore dei portieri nello staff di Fabio Capello: nel lungo intervento a Le Lunatiche l’ex estremo difensore ha espressamente detto “penso che il periodo di Pallotta alla Roma sia terminato” e ha anche aggiunto come, da quanto è a conoscenza, la cessione al nuovo proprietario era già cosa fatta prima della pandemia da Coronavirus, che ha inevitabilmente cambiato le cose o le ha rallentate. “Mi auguro che sia per Pallotta che per il nuovo proprietario vadano in porto le operazioni”. Bisogna riprogrammare tutto, e poter dare soddisfazioni al popolo giallorosso. Anche Tancredi dunque pensa che il modo attuale per riprendere una posizione dominante o anche solo competitiva all’interno del calcio italiano – ed europeo – sia che Pallotta molli il colpo; del resto secondo l’ex portiere una certezza nella Roma c’è, e si chiama Paulo Fonseca.



