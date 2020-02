Francesco Totti/ “Lasciare la Roma? Non è stata una scelta mia” (C’è posta per te)

Francesco Totti è uno degli ospiti della sesta puntata di “C’è posta per te“, il people show di successo condotto da Maria De Filippi il sabato in prima serata su Canale 5. L’ex capitano della Roma è pronto a tornare in tv per un’occasione speciale visto che sarà la “sorpresa” di una storia emozionante. Intanto il “pupone” è pronto ad una nuova avventura televisiva: il reality Celebrity Hunted trasmesso su Amazon Prime e sui social ha annunciato la partenza di una nuova avventura. A dirlo è stato proprio Totti con un video pubblicato sui social in cui ha detto: “Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting”. Una decisione importante per il marito di Ilary Blasi che ha chiarito ancora una volta i motivi che l’hanno spinto a lasciare la Roma. Ospite di Diletta Leotta nel programma “Linea Diletta”, Totti ha parlato del suo addio alla Roma precisando: “è arrivata un po’ inaspettata. Ora l’ho metabolizzata, ma c’ho messo due anni, perché non è stata una scelta mia”.

Francesco Totti: “ero ingombrante come dirigente alla Roma”

L’ex numero 10 della Roma Francesco Totti ha spiegato come mai la sua carriera di dirigente alla Roma ha avuto vita breve. “Perché ero ingombrante” ha precisato il campione che però non esclude un possibile ritorno alla Roma, ma con un’altra società “Mai dire mai!”. Intanto sport a parte, Francesco Totti sarà protagonista anche di una serie televisiva prodotta da Wildside e trasmessa su Sky. Le riprese della seria, previste per febbraio 2020, sono state rimandate nei prossimi mesi, ma alcune novità sono spuntate sul cast. Non dovrebbe esserci quasi sicuramente Pierfrancesco Favino che avrebbe dovuto prestare il volto proprio al campione, mentre sembra certa la presenza di Pietro Castellitto nella versione “Totti da giovane”.

Francesco Totti: “devo tanto a Sinisa Mihajlovic”

Durante un’intervista rilasciata a DAZN, Francesco Totti ha ricordato i suoi esordi nel mondo del calcio soffermandosi in particolare sulla prima partita giocata in Serie A con la maglia della Roma. Era il 28 marzo del 1993 quando Francesco scende in campo allo Stadio Rigamonti di Brescia; un momento cruciale per la sua vita calcistica che il capitano ancora oggi ricorda con grande emozione e di cui deve ringraziare Sinisa Mihajlovic. “Mihajlovic ha fatto sì che potessi fare questo esordio” – ha precisato il campione, che ha proseguito dicendo – “perché lui aveva un bellissimo rapporto con Vujadin Boskov. È stata un’iniziativa sua e fortunatamente il mister l’ha ascoltato, io lì per lì pensavo volesse fare entrare Muzzi. Ci siamo subito trovati come ragazzi, anche perché io conoscevo Roma, lui era ancora frastornato e non sapeva dove andare”. Sul finale dell’intervista, Totti ha speso delle bellissima parole per l’allenatore ammalatosi di leucemia: “gli ho detto grazie in tante occasioni, abbiamo ancora un grandissimo rapporto e sicuramente in questo momento delicato, conoscendo il personaggio e l’uomo, so che riuscirà a vincere anche questa partita”.



