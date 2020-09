Roma, tassista abusa di 2 ragazze in auto/ Ai domiciliari per violenza sessuale

Un tassista è stato arrestato in quel di Roma, accusato di aver abusato di due ragazze. Come riferito stamane da tutti i principali quotidiani online, a cominciare da Il Messaggero, i carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno messo le mani sull’uomo, 46enne originario della capitale, ritenuto colpevole di due episodi di violenza nei confronti di altrettante donne. Al momento il tassista si trova agli arresti domiciliari, misura cautelare che è stata emessa dopo che si è conclusa un’attività investigativa che ha permesso appunto di ricostruire con esattezza i due episodi di cui sopra. Fatti che sarebbero avvenuti in un lasso di tempo piuttosto ampio, visto che il primo episodio di violenza risalirebbe all’aprile del 2017, mentre il secondo al gennaio di quest’anno, 2020. Nel primo caso sarebbe stata stuprata una ragazza statunitense, mentre nel secondo, una nostra connazionale.

ROMA, TASSISTA ARRESTATO: LA RICOSTRUZIONE DEI DUE EPISODI

IlMessaggero ha ricostruito nel dettaglio i due episodi incriminati, a cominciare dal primo, quello risalente a tre anni fa. Il 46enne tassista, dopo aver preso a bordo una ventenne originaria dell’America del nord, l’ha fatta accomodare nel sedile posteriore della sua vettura, ed ha iniziato a palpeggiarle le parti intime nonostante la stessa ragazza opponesse resistenza. Ad un certo punto il guidatore avrebbe accostato il proprio taxi per scendere e salire sul sedile posteriore, non riuscendo però a completare il rapporto sessuale grazie anche alla forte opposizione della giovane statunitense. Il secondo episodio, quello di 9 mesi fa, ha invece come protagonista, suo malgrado, una 34enne originaria di Roma, che stava prendendo un taxi per tornare a casa, quasi completamente incosciente a causa dell’alcol che aveva in corpo. In quel caso il tassista avrebbe abusato della ragazza, approfittando delle sue condizioni fisiche. Il giorno dopo, il 46enne avrebbe contattato la 34enne, dicendole che avevano avuto un rapporto sessuale la sera precedente.



