Roma, trovato cadavere tra i rifiuti/ Morto 40enne: “Aveva vestiti sporchi di sangue”

Roma, cadavere tra i rifiuti: ritrovamento choc poco dopo le ore 7.00 di oggi, venerdì 23 agosto 2019. Come riporta Il Messaggero, il corpo senza vita è di un italiano di 40 anni: l’uomo è stato rinvenuto riverso a terra, steso su un lato e nascosto tra alcuni cassonetti presenti nella periferia est, nei pressi della stazione di Ponte Mammolo. A notare il cadavere è stato un passante, che ha visto spuntare delle gambe tra i rifiuti: contattato il 112, sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Montesacro e del Nucleo di via In Selci, seguiti dal medico legale e dal magistrato di turno. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella dell’omicidio: sono state rinvenute delle tracce di sangue sui vestiti della vittima, necessario attendere l’esito dell’esame autoptico per fare chiarezza sulle cause della morte dell’uomo.

ROMA, CADAVERE TRA RIFIUTI: CHOC NELLA CAPITALE

Un episodio che ricorda da vicino quanto accaduto recentemente a Piombino e sul quale sarà necessario fare luce: Il Messaggero spiega che il medico legale ha riscontrato una ferita d’arma da taglio su un polpaccio della vittima, oltre a una lunga scia di sangue nelle vicinanze. Forze dell’ordine al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio: secondo una primissima ipotesi, l’uomo potrebbe essere stato ferito altrove e “trascinato” tra i rifiuti solo in un secondo momento. Ma è necessario attendere l’autopsia per sapere qualcosa in più: sul corpo del 40enne non sono state infatti trovate altre ferite. La vittima – le cui generalità non sono state rese note – era conosciuto nel quartiere di Ponte Mammolo ed era noto alle forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA