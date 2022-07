Romagnoli alla Lazio/ Calciomercato news: ieri a Fiumicino, oggi le visite mediche

Calciomercato news, è il giorno di Alessio Romagnoli alla Lazio

Il calciomercato estivo sta per vedere giungere alla sua conclusione uno dei tormentoni delle ultime settimane, ovvero l’approdo di Alessio Romagnoli alla Lazio. Rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con il Milan Campione d’Italia, l’ex capitano rossonero ha atteso solamente la chiamata dei biancocelesti respingendo al mittente anche l’offerta dei londinesi del Fulham, i quali gli avrebbero garantito 4 milioni di euro d’ingaggio.

Da sempre tifoso laziale, Romagnoli ha in Alessandro Nesta il suo idolo calcistico e proprio nella giornata di ieri è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino dove ha posato per un paio di foto con una maglia della Lazio. Il centrale firmerà quindi un contratto quinquennale, con opzione per un sesto anno, da 3,4 milioni di euro a stagione, cifra inferiore a quella offertagli dalla società che milita in Premier League.

Calciomercato news, visite mediche per Romagnoli alla Lazio

L’ufficialità di Romagnoli alla Lazio è quindi ormai solamente una questione di tempo visto che il ventisettenne originario di Anzio dovrebbe prima svolgere le visite mediche di rito nella giornata odierna. La Lazio completa in questo modo un’operazione importante per sistemare il reparto arretrato dove Francesco Acerbi rimane in uscita dopo gli screzi con la società: su di lui si registra la presenza di Milan, Juventus, Torino e Monza.

