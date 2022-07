Romagnoli alla Lazio?/ Calciomercato news: intesa vicinissima, l’affare è ai dettagli

Calciomercato news, intesa vicina per l’approdo di Romagnoli alla Lazio

Le indiscrezioni di calciomercato emerse nelle ultime ore raccontano dell’imminente approdo di Alessio Romagnoli alla Lazio in questa sessione estiva. Stando ai rumors quindi, il calciatore, rimasto svincolato dopo aver deciso di non proseguire la sua avventura con il Milan, avrebbe raggiunto un accordo di massima con i biancocelesti che dovrebbero garantirgli un contratto quinquennale da 3,4 milioni di euro a stagione.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Pinamonti conteso al Monza, Ceresoli via in prestito

Tuttavia, l’operazione potrebbe non essere ancora completamente chiusa e le parti starebbero limando gli ultimi dettagli prima di poter effettuare le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che legherà il difensore alla Lazio. Lo scorso anno in rossonero Romagnoli ha raccolto 26 apparizioni complessive tra campionato, concluso con la conquista dello Scudetto, e coppe varie a cui si aggiungono pure una rete ed un assist vincente per i compagni.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Preso Marlon dallo Shakhtar e per l'attacco spunta Caprari

Calciomercato news, Lotito frena l’arrivo di Romagnoli alla Lazio

L’affare di calciomercato riguardante l’arrivo di Alessio Romagnoli alla Lazio starebbe subendo un piccolo rallentamento. Ai microfoni de Il Messaggero il patron biancoceleste Claudio Lotito ha dichiarato: “Non è tutto fatto. Ora siamo in sei, crediamo all’affare Mario Gila e non torniamo indietro. Oltretutto è un rinforzo per il centro-destra, deve uscire uno a sinistra lì dietro.” Il club di Formello potrebbe prima dedicarsi alla cessione di un difensore dunque ed il candidato a partire resta Francesco Acerbi sebbene si parli anche della richiesta elevata da parte dell’agente del giocatore, il procuratore Enzo Raiola, per chiudere definitivamente Romagnoli.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Mertens si taglia lo stipendio, Kepa o Navas per la porta

© RIPRODUZIONE RISERVATA