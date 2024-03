Romano Floriani Mussolini, chi è il figlio Alessandra che gioca nel Pescara/ “Non mi interessa la politica”

Chi è Romano Floriani Mussolini, figlio di Alessandra Mussolini e Mauro

Romano Benito Floriani Mussolini è il figlio di Alessandra Mussolini e Mauro Floriani e pronipote del dittatore fascista Benito Mussolini. Nato nel 2003, si è subito distinto in ambito sportivo. Infatti, è un calciatore professionista che gioca come terzino destro o centrocampista destro per il Pescara.

Romano ha iniziato giovanissimo a giocare a calcio. Prima nelle giovanili della Roma, poi, all’età di 13 anni è stato convocato nella Lazio con il quale ha firmato con loro un contratto che ha validità fino al 2026: “Il cognome gravoso? Non ho mai parlato con i suoi genitori e l’unica cosa che conta è se un giocatore merita di giocare. Nient’altro” dichiarava il tecnico delle giovanili della Lazio Mauro Bianchessi. Il 3 agosto 2023 Romano è stato ceduto in prestito al Pescara, dalla Lazio.

Romano Floriani Mussolini, il rapporto con la madre Alessandra Mussolini

Romano è molto popolare sui social e, nonostante il pesante cognome che porta ha sempre dichiarato di non essere interessato alla politica. Proprio in merito al cognome, Alessandra Mussolini ai giornalisti aveva spiegato: “È una decisione che abbiamo preso anche con l’accordo di mia sorella Elisabetta, per perpetuare in famiglia il cognome Mussolini.

Floriani aveva attirato l’attenzione mediatica anche per aver partecipato, insieme alla madre, a Ballando con le stelle e in quella occasione la Mussolini aveva dichiarato: “Si vive per loro”. Le sorelle del calciatore, Caterina e Clarissa, sono invece restie a mostrarsi alle telecamere vivono in modo molto più riservato. Per amore anche dei figli, la mamma del terzino destro ha superato la crisi con il marito Mauro dopo la vicenda delle baby squillo: “Si va avanti, ma non si dimentica. Sono rimasta al suo fianco per amore della famiglia e dei figli. Il perdono spetta al Papa, ai preti e alle suore, non agli uomini” dichiarava l’ex politica.

