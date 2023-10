Romina Carrisi è incinta: “Aspetto un maschio!”/ “In passato ho abortito, non volevo crescerlo senza un papà”

Romina Carrisi è incinta: la conferma a Verissimo con la rivelazione del sesso del bebè

Romina Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, è incinta. Lo annuncia a Verissimo, dichiarando di essere già di 5 mesi e mezzo. Il compagno è Stefano Rastelli, già papà di due figli, di cui la prima di 19 anni, e con un matrimonio alle spalle. “Ho provato a vivermi questo momento da sola, insieme ai miei familiari, e non svelarlo troppo presto ai media. Dovrebbe nascere il 14 gennaio”.

Romina racconta allora com’è arrivata la lieta scoperta: “Ero in Croazia insieme a mia sorella Cristel, mi sentivo sempre assonnata, stanca e scoprii che avevo un ritardo. Feci il test di gravidanza in croato e scoprii che ero incinta. Chiamai subito Stefano e lui scoppiò in una risata di gioia.” Svela dunque che il bebè in arrivo è un maschietto e tanto desiderato: “Lo volevamo entrambi io e Stefano. Stiamo insieme da un anno e mezzo ma abbiamo iniziato a convivere dal quinto mese insieme. Io lo trovo perfetto nelle sue imperfezioni ed è sempre presente, capace di capire anche i miei silenzi.”

Romina Carrisi incinta del primo figlio: “In passato ho scelto di abortire”

A proposito del sesso del bambino, Romina svela poi un simpatico aneddoto: “Io ero convinta fosse femminuccia. Lui è già papà di due figlie femmine, poi mamma aveva fatto il suo pendolo dicendomi fosse femmina. Sono rimasta stupita quando la ginecologa mi ha chiamato dicendomi fosse maschio!”

Romina inoltre racconta che in passato stava già per avere un bambino ma prese poi una drastica decisione: “Mi è capitato di abortire, io volevo creare una famiglia non volevo essere una madre single, che mio figlio nascesse col dubbio di un padre, quindi mi sono trovata costretta a dover abortire.”

