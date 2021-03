Romina Carrisi, figlia Al Bano e Romina Power/ “A disagio perché figlia d’arte”. Ricordo d’infanzia

Romina Carrisi è la quarta figlia di Al Bano e Romina Power. Nata il 1° giugno 1987, Romina Jr. Jolanda è la sorella più piccola di Ylenia, Yari e Cristel. Per la più piccola di casa Carrisi non è stato facile crescere in una famiglia così famosa, tanto da decidere di allontanarsi almeno per un periodo da Cellino San Marco e a trasferirsi in America, dove ha lavorato anche come cameriera e commessa. Romina è molto legata alla sorella Cristel, che vive in Croazia, e che spesso va a trovare. “Sono io la mia casa. Non voglio un posto fisso che mi faccia sentire a casa. Voglio crearla ovunque io vada, con chiunque io sia”, ha raccontato tempo fa a Vanity Fair. La figlia di Al Bano e Romina ha ammesso di aver vissuto un periodo buio, in cui faceva fatica ad accettarsi: “Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro”, ha confessato al settimanale Gente.

Romina Carrisi: il ricordo d’infanzia

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Romina Carrisi non ama particolarmente parlare della sua vita privata, ma sembra sia fidanzata con un medico. “Ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire un’onestà d’animo che mi piace molto. Lui è distante dal mondo dello spettacolo, fa il medico, ma siamo entrambi curiosi e rispettosi l’uno del mondo dell’altro”, sono state le sue parole al settimanale “Gente”. Il fidanzato compare spesso, di spalle o in penombra, sui suoi canali social. Romina Jr. è anche legata alla sorella Jasmine, nata dalla relazione tra il padre Al Bano e Loredana Lecciso. In queste ore la piccola di casa Carrisi ha pubblicato sui social un ricordo della sua infanzia: “Da piccola mamma aveva un corvo come animale domestico. Si chiamava fiocco di neve ed era nero come il carbone. Ogni volta che vedo i corvi penso a lui”.

