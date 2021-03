Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr Jolanda, figli Romina Power/ “Dolore ha rovinato..”

Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr Jolanda, figli di Romina e Al Bano

Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr Jolanda, sono questi i figli di Romina Power che questa sera sarà sul palco della Canzone Segreta per svelare al pubblico qual è la sua canzone preferita, quella che la fa emozionare o forse sorridere. Che sia proprio una canzone legata ai suoi figli e al suo lungo matrimonio con Al Bano? I fan sperano in colpi di scena, rivelazioni e ricordi che siano legati proprio a loro, i quattro figli che ha avuto dal Leone di Cellino San Marco tra il 1970, anno in cui a novembre è nata proprio Ylenia e il 1987 quando è arrivata l’ultima della famiglia, Romina Jr Jolanda, che porta sia il nome della madre che quello dell’amata nonna. In mezzo ci sono Yari, nato nel 1973 e Cristèl nata nel dicembre del 1985. Una bellissima famiglia la loro, di successo, unita, innamorata, fino a quando non è successo qualcosa di terribile proprio alla prima figlia, Ylenia.

Il dolore per la scomparsa di Ylenia ha “rovinato tutto”

La giovane scomparve nell’ultima notte dell’anno 1993 in circostanze misteriose in quel di New Orleans. Fu proprio quel dolore a lacerare la famiglia che, proprio sei anni dopo si sfaldò con l’annuncio del divorzio. A quel punto mentre Al Bano si convinse della morte della figlia, la madre era ancora pronta a cercarla e non arrendersi sicura che fosse finita nelle mani sbagliate. Sulla situazione ancora spesso si parla di mistero irrisolto ma, intanto, la famiglia e gli altri figli della coppia sono andati avanti. Yari Carrisi ha seguito le orme del padre dedicandosi alla musica e alla produzione e prendendo parte anche a Pechino Express, unico reality che lo ha visto protagonista in questi anni nonostante il corteggiamento di varie produzioni. Dall’altro lato abbiamo Cristel Carrisi più pronta per lo spettacolo districandosi tra conduzioni, produzioni e canzoni e mettendo insieme alcuni album, singoli e anche lavori importanti proprio al fianco del padre. Anche lei ha all’attivo un reality, La Fattoria. Anche la piccola Romina Jr Jolanda non disdegna il mondo dello spettacolo tanto che spesso l’abbiamo vista anche in versione invita per Mara Venier a Domenica In. Cosa racconterà di loro mamma Romina questa sera?

