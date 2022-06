Romina Carrisi/ La figlia di Romina Power ha compiuto 35 anni: è single?

Romina Carrisi: 35 anni con amici e parenti

Romina Carrisi ha compiuto 35 anni lo scorso 1° giugno. La figlia di Al Bano e Romina Power ha festeggiato al Mr. Barry di Roma, nel cuore di Trastevere, con parenti e amici. Presenti mamma e papà, la sorella Cristel, arrivata per l’occasione dalla Croazia, e Jasmine, la sorellina nata dal legame di Al Bano con Loredana Lecciso. Tra gli invitati anche gli “affetti stabili” di Oggi è un altro giorno: Serena Bortone, Samuel Peron, Pino Strabioli, Jessica Morlacchi, Memo Remigi, Carolinia Rey e l’inviato Domenico Marocchi. Assente, invece, l’attore Emanuel Caserio: nei mesi scorsi si è vociferato di un possibile flirt tra i due, mai ufficializzato. Oggi pomeriggio, venerdì 3 giugno, Romina ospiterà la mamma nell’ultima puntata di “Oggi è un altro giorno”: “La mia bellissima mamma sarà con noi questo pomeriggio”, ha annunciato su Instagram.

Negli ultimi mesi si è spesso parlato di una love story Emanuel Caserio e Romina Carrisi. L’attore e la figlia di Al Bano e Romina Power si sono conosciuti durante una puntata di “Oggi è un altro giorno”, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. L’ipotesi che tra loro ci fosse del tenero è nato per alcune stories condivise da Romina su Instagram. Nel video i due ragazzi, insieme a cena, si dividevano lo stesso spaghetto come nella scena di Lilli e il vagabondo: inevitabile il bacio a stampo finale. Anche mamma Romina ha pubblicato, tra le storie, alcune foto della figlia insieme all’attore. Infine gennaio 2022 Emanuel Caserio ha postato sul suo profilo alcuni scatti con Romina Carrisi accompagnando le foto con alcune parole. “Se doveste dare un titolo a questa sequenza dì scatti? Romina Carrisi tu sei esclusa dal gioco”. Romina ha commentato il post solo con un cuoricino rosso, mente Serena Bortone ha scritto “Adorati”. Emanuel Caserio e Romina Carrisi, però, non hanno mai confermato (né smentito) un flirt tra loro.

